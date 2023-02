Meghan Markle y el príncipe Harry responden a la polémica parodia que les hicieron en South Park

Desde su estreno, South Park ha logrado posicionarse como una de las series animadas más controversiales en la historia de la televisión.

No solo porque sus personajes tienden a hablar con un lenguaje marcado por improperios y obscenidades, sino que también porque suelen compartir con invitados que tienen una gran cantidad de similitudes con famosos de la vida real (o que derechamente, son mencionados por su nombre).

Entre ellos se han encontrado políticos como Donald Trump, celebridades como Paris Hilton y estrellas de la música como Metallica, además de dictadores como el ex mandatario de Irak, Saddam Hussein, entre muchos otros.

Personajes de South Park. Foto: South Park.

Ahora, la serie estadounidense creada por Trey Parker y Matt Stone volvió a posicionarse en el ojo de las discusiones, debido a un nuevo capítulo titulado “The World Privacy Tour” (“la gira mundial de la privacidad”, en español), el cual fue estrenado la semana pasada.

En él, dos personajes reúnen numerosas características similares a las de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, y el príncipe Harry, por lo que rápidamente se emitieron declaraciones sobre los hechos.

La polémica parodia de South Park hacia Meghan Markle y el príncipe Harry

El episodio trata sobre un príncipe y su esposa, quienes se mudan a la ciudad ficticia de South Park en Colorado con el objetivo de planear una gira mundial para aclarar que quieren “privacidad”. Al mismo tiempo, él promociona un libro llamado Waaaagh, el cual hace referencia a las memorias publicadas por Harry a inicios de este año, tituladas Spare (En la sombra).

Meghan Markle y el príncipe Harry. Foto: Chris Jackson / Getty Images.

Durante el transcurso del capítulo, ambos se muestran llenos de contradicciones, mientras que uno de los niños que protagoniza la serie, Stan Marsh, los califica como “el príncipe tonto y su estúpida esposa”.

Si bien, sus nombres no se mencionan directamente, sí hay otras semejanzas entre los personajes y los miembros de la realeza.

Por ejemplo, él tiene el pelo de color rojo y ella usa un vestido rosado muy parecido al que Markle ocupó en la ceremonia Trooping the Colour de 2018.

Meghan Markle y el príncipe Harry en la ceremonia Trooping the Colour de 2018. Foto: Getty Images.

La tajante respuesta del matrimonio real

Tras la emisión, surgieron varios rumores de que Meghan Markle y el príncipe Harry tenían intenciones de demandar a los creadores de South Park.

De hecho, un cercano a ellos dijo esta semana a The Spectator que la duquesa de Sussex quedó “molesta y abrumada” por las burlas que se muestran en el episodio.

Frente a este escenario, un portavoz del matrimonio real habló con la revista People para disipar las dudas.

Meghan Markle. Foto: Getty Images.

“Francamente, todo es una tontería. Informes totalmente infundados y aburridos”, manifestó, para así dejar en claro que no tienen considerado presentar acciones legales contra Trey Parker y Matt Stone, quienes según The Independent, hasta el momento no han recibido notificaciones al respecto.

Revisa unas imágenes del capítulo de South Park a continuación.

Parodia de Meghan Markle y el príncipe Harry en South Park. Foto: South Park / Comedy Central.

Parodia de Meghan Markle y el príncipe Harry en South Park. Foto: South Park / Comedy Central.