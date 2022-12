“Mi vida estuvo estancada durante bastante tiempo”: Jennifer Coolidge habla de cómo pasó de eterna actriz secundaria a ser protagonista en Hollywood

Hoy en día, la actriz Jennifer Coolidge está en un punto de su carrera que jamás imaginó.

Cuando le avisaron que fue nombrada Artista del Año 2022 por la Revista Entertainment Weekly no se lo creía, porque simplemente no tenía esperanzas de esa índole.

“¿Sabes a lo que me refiero? Mi vida había estuvo estancada durante bastante tiempo, así que esto está por encima y más allá, y es emocionante”, contó Coolidge en entrevista con la cantante Ariana Grande para Entertainment Weekly.

Sus palabras se deben a que las cosas no siempre han sido tan alentadoras para la actriz de 61 años.

Pese a que lleva una larga trayectoria en Hollywood, no fue sino hasta el año 2021 que comenzó a ser más mucho más reconocida y a llevarse todas las miradas, especialmente por su rol como Tanya McQuaid en la serie de HBO The White Lotus. De hecho, por ese papel se llevó este año el primer Emmy de su carrera por Mejor Actriz de Reparto.

Jennifer Coolidge en la serie "The White Lotus". Foto: HBO.

“Thank U, next”: un antes y un después para Jennifer Coolidge

Según Jennifer, interpretar a Tanya McQuaid no fue una mera coincidencia. Ariana Grande se ha declarado una acérrima fanática del trabajo de Coolidge, llegando incluso a llamarla “mi deslumbrante y hermosa reina”.

Esa admiración viene desde hace años, ya que en 2018 Grande imitó a la actriz en el show de Jimmy Falloon. Un año después, la cantante la invitó a participar de su video musical Thank u, next. Y para Jennifer Coolidge, ese punto marcó un antes y un después en su carrera.

“Fuiste una especie de instigadora. Realmente creo eso. Creo que si no me hubieras puesto en Thank u, next y no hubieras hecho esa imitación, no creo que estaría aquí donde estoy”, aseguró la actriz a Ariana Grande.

Jennifer participó del videoclip musical de "Thank u, next" de Ariana Grande.

Inmediatamente, la intérprete de Dangerous Woman le respondió que eso era totalmente falso y que se sintió afortunada de que Coolidge participara en su videoclip.

“Estaba un poco estancada, y tú hiciste que las cosas funcionaran para mí. Solo quiero darte las gracias. Sé que eres una persona muy humilde, no lo admitirías, pero solo voy a agradecerte”, volvió a reiterar la actriz que da vida a Tanya McQuaid.

El camino de Jennifer

Coolidge nació el 28 de agosto de 1961 en Boston, Massachusetts.

Tras encarnar el papel de Jeanine o “La mamá de Stifler” en la saga American Pie Coolidge quedó para siempre en la mente de los espectadores, pese a que era un rol secundario. Poco después llegaría su participación en Legally Blonde, donde interpretó a la manicurista Paulette, así como también el papel de Fiona, la “madrastra malvada” en la película A Cinderella Story.

“Legally Blonde fue realmente un regalo de Dios. Y American Pie simplemente ayudó a mi vida amorosa de una manera que nunca podré explicar. Si no hubiera tenido esa película, no creo... Bueno, digamos que hubiera sido una década muy aburrida”, confesó la actriz a Ariana Grande.

Luego, Coolidge profundizó un poco más en aquello de que el rol en American Pie “ayudó en su vida amorosa”.

Jennifer Coolidge interpretó a Jeanine o "La mamá de Stifler" en la saga American Pie.

“Cometí el terrible error de decir ‘Gracias a Dios por esa película me acosté con 200 hombres’, o lo que sea. Y mira, me encantaría decir que eso era cierto, pero eso fue una especie de exageración (..) Sí abrió el mundo a un grupo mucho más amplio de hombres guapos y hombres más jóvenes”.

La actriz también relató que sus últimos roles han sido los más gratificantes en toda su carrera, porque se trata de personajes mucho más complejos que antes. En específico, el rol de Tanya en The White Lotus y el de Karen en The Watcher.

“Fueron dos grandes oportunidades, en realidad tres, porque obtuve (dos temporadas de The White Lotus). De alguna manera cambió mi vida por completo”, admitió Coolidge.

“Estoy increíblemente agradecida por lo que me ha pasado en los últimos dos años, pero estoy tratando de canalizar esto de ‘Me importa un carajo’. Creo que es el sentimiento favorito que he tenido, esperé toda mi vida para que no me importara un carajo. Es la única vez que tengo poder”, reflexionó la actriz.