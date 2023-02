Pareja abandonó a su bebe en aeropuerto por no tenerle pasaje

Una pareja fue detenida por la policía en un aeropuerto de Israel, debido a que minutos antes habían abandonado su bebé en el check-in al no tenerle pasaje.

Todo sucedió en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion de Tel Aviv, cuando los padres del bebé iban a tomar un vuelo de la aerolínea Ryanair con destino hacia Bruselas, Bélgica.

Ese instante se dieron cuenta que su hijo no tenía el pasaje para abordar el avión, y como tampoco quisieron pagarlo después, no encontraron nada mejor que dejar al bebé sobre el mostrador de la aerolínea para no perder el vuelo.

La situación quedó plasmada en un video difundido en redes sociales, en el que se ve cómo el bebé de tan solo meses de edad fue dejado en el sitio tapado con una manta y recostado sobre una silla negra.

Cuando se dieron cuenta del abandono, el personal de la aerolínea no podía creerlo. “Estoy en estado de shock”, se le escucha decir a una de las funcionarias.

Las cámaras de seguridad del recinto dejarían registrado el actuar de la pareja, por lo que los trabajadores del aeropuerto acudieron a ellas para identificar a los adultos responsables de la situación.

Un bebé abandonado en el mostrador

En conversación con CNN, un portavoz de la aerolínea Ryanair explicó que los hechos ya están en manos de la policía de Israel.

“Estos pasajeros que viajaban de Tel Aviv a Bruselas (31 de enero) se presentaron en el mostrador de facturación sin una reserva para su bebé. Luego se dirigieron al control de seguridad dejando al bebé en el mostrador”, dijo el portavoz.

“El funcionario de facturación en el aeropuerto Ben Gurion se puso en contacto con la seguridad del aeropuerto, que localizó a estos pasajeros, y ahora este es un asunto de la policía local”, añadió.

Aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, Israel. Foto: Reuters.

De acuerdo a información del sitio web de Ryanair, la compañía da la posibilidad de que los bebés sean incorporados en las reservas de los vuelos “durante el proceso de reserva en línea”.

En ese proceso, aparece una advertencia de que se añade un cargo de 25 euros si es que el bebé irá sentado en las piernas del adulto a cargo. Y en caso de que las personas deseen que el bebé vaya en una silla especial, se debe pagar por un asiento adicional.