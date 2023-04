“Peligrosamente encantador”: Pedro Pascal conquista las redes con sesión de fotos para revista Esquire.

A donde quiera que vaya, Pedro Pascal se roba todas las miradas. Esta vez el intérprete nuevamente está en el centro de atención por una impactante sesión de fotos para la revista Esquire, apareciendo en la portada de la edición de abril/mayo.

“El peligrosamente encantador Pedro Pascal”, reza la portada de Esquire. A un costado de la frase, un intimidante Pedro mira hacia el espectador mientras viste una polera de mallas y una chaqueta de cuero. Detrás del lente, el fotógrafo Norman Jean Roy fue el encargado de retratar en distintas escenas a Pascal.

En otras imágenes de la revista estadounidense se ve al actor recostado y acariciando a un perro, posando con una musculosa dentro de un auto o abriendo un grifo en la calle.

Pedro Pascal en la portada de Esquire.

Las revelaciones de Pedro Pascal para Esquire

Durante la entrevista en profundidad llamada Es el mundo de Pedro Pascal, el intérprete de Joel Miller abordó con Dave Holmes los distintos periodos de su trayectoria profesional, desde las dificultades para obtener sus primeros papeles hasta el momento que vive hoy, convertido en un ídolo adorado en Hollywood y el resto del mundo.

También se refirió a la relación con su hermana Lux, de quien aseguró que ahora ve el reflejo de su madre. “Ella es y siempre ha sido una de las personas y personalidades más poderosas que he conocido. Mi lado protector es letal, pero la necesito más de lo que ella me necesita a mí”, afirmó el actor.

Sobre su aplaudido paso como anfitrión por Saturday Night Live (SNL), a principios de febrero, Pascal expresó: “Por lo general, no estoy tan interesado en desafiarme a mí mismo. SNL fue todos esos desafíos metidos en una semana de mi vida. No podría haberlo pasado mejor”.

El actor chileno fue anfitrión en el programa SNL en febrero de este año.

La pérdida de su madre Verónica, cuando el actor tenía 24 años, sigue siendo uno de los mayores dolores de su vida. Este año ocurrió que el aniversario de su fallecimiento fue el mismo día en que grabó para SNL.

“Estaba tan asustado esa semana (..) Luego hablé con ella y fue realmente reconfortante. Me di cuenta de que sería bueno hablar más con ella”, contó Pascal a Esquire.

Después recordó las palabras que le dijo a su madre para que lo ayudara en ese desafío personal y profesional: “Te amo. Te extraño. Gracias. Tengo miedo. Me encantaría que me ayudaras a creer en mí mismo, porque sé que lo haces”.

Otro de los tópicos que estuvieron en la entrevista es la denominación que ha recibido de “Daddy” o el nuevo novio de Internet, a propósito de los edits y virales que surgen seguido en redes sociales como TikTok e Instagram.

En las redes sociales, suelen surgir virales que llaman "Daddy" a Pedro Pascal.

Craig Mazin, el creador detrás de The Last of Us, intentó explicar de alguna manera el furor que hoy genera la imagen de Pedro Pascal en el público: “Siempre he dicho que hay dos tipos de actores: hay actores por los que te sientes un poco intimidado, y luego hay actores que quieres llevarte a casa, abrazar y darles un poco de sopa. Y él es ambos. De alguna manera él es ambos”.