"¿Peluquero o cirujano?": el barbero que analiza el cráneo y rostro de sus clientes antes de meter tijera.

Lo han llamado “el cirujano” del cabello, le preguntan cuándo irá a México o le dicen que tomarán un vuelo hasta el último rincón de Chile, en la región de Magallanes, para poner las cabelleras a su disposición y que él haga su magia. Esos son solo algunos de los comentarios que Juan Pablo Sáez (26), barbero, recibe varias veces al día en sus redes sociales.

La misión que se propuso el creador de Sáez Barber (@saezbarber) no es para menos: analizar cada rincón de las facciones y proporciones del rostro de los clientes que llegan a su estudio, con el fin de poder descubrir el mejor corte de pelo para ellos.

A través de cortos videos educativos que acumulan millones de visualizaciones, relata cómo realiza los cortes de pelo a hombres según un previo análisis de cráneo y cara, generando una transformación completa en la apariencia de esos clientes. Todo eso queda en evidencia con el “antes y después”. Hoy, Sáez arrastra casi 800 mil seguidores en Instagram y un millón de seguidores en TikTok.

Para lograr sus resultados aplica el visagismo, una técnica en que se estudian los rasgos para poder destacar el atractivo natural de cada uno.

“Por esto es importante es súper importante conocer tu tipo de rostro”, es la premisa con la que parten algunos de los videos que caracterizan a Sáez Barber.

“Con eso mejoramos nuestra seguridad, potenciamos nuestro atractivo, y a la vez, nos hace sentir mucho más cómodos. Identificar tu tipo de rostro y cabello te ayudará a que tengas buenos resultados y dejes de sentir miedo a que te dejen mal antes de ir a cortarte el cabello”, cuenta el profesional a La Tercera.

Los inicios del barbero

Sáez no estuvo siempre entre máquinas y tijeras para cortar el pelo, pero sentía una cercanía con las ventas y el marketing, lo que lo llevó a estudiar ingeniería comercial. Curiosamente, su primer acercamiento con el visagismo llegó años antes de ser barbero.

“Es algo muy loco, porque lo encontré por una necesidad. Nunca quedé conforme con cómo me dejaban los cortes de cabello, quizás porque no sabía pedirlos, y empecé a buscar por internet para encontrar cuál me podía favorecer. Ahí leí por primera vez la palabra visagismo”, relata.

Desde entonces no paró más. Comenzó a cortarse el pelo a él mismo y más tarde a amigos, como un hobby. Durante la pandemia determinó que quería dedicarse a ser barbero de manera profesional e hizo varios cursos para formarse en esa área y también en el visagismo. Así, comenzó a aplicar la técnica y a sumar clientes en Punta Arenas.

Qué caracteriza al sello de Sáez Barber

Apenas entró al mundo de los barberos, Sáez siempre ha hecho contenido en las plataformas digitales. Sin embargo, fue hace unos meses que decidió mostrar un poco más del análisis que le hacía a sus clientes.

“Me di cuenta que a la gente le gustaba saber qué tipo de rostro tiene. También quería mostrarme como un educador dentro del mundo de la barbería”, relata.

En los últimos meses, varios de los videos en que Sáez muestra las transformaciones que ejecuta en su rutina laboral se han vuelto virales en TikTok e Instagram. Esos registros corresponden a las asesorías personalizadas de su estudio, donde el profesional examina minuciosamente cómo es el cabello del cliente y el tipo de rostro. Al mismo tiempo, se fija en qué tipo de cráneo tiene (mesocéfalo, dolicocéfalo y braquicéfalo) y su perfil (convexo, plano y cóncavo).

Juan Pablo Sáez sube los videos de sus asesorías a TikTok.

“En ese proceso también vemos si es que el corte de cabello va realmente con la personalidad del cliente. Conversamos por más de una hora y después ejecutamos. La idea es educar a la persona y que pueda recordarlo, para que luego así sepa cómo pedir su corte de pelo, qué es lo que le viene y lo que no”, explica Sáez.

Luego, añade: “Otra cosa que busco es que el cliente se sienta bien porque el corte va con él y eso pueda mejorar su autoestima y confianza”.

El otro servicio que ofrece el barbero influencer es el corte de cabello tradicional, donde el cliente acostumbra a ir con una idea más o menos hecha de lo que desea. Aún así, Sáez dice que de vez en cuando les recomienda lo que puede ser más óptimo para ellos.

“Por desconocimiento muchos piden un corte de pelo que no les viene. Por ejemplo, tienen el cabello ondulado y muestran un corte de pelo con cabello liso. Ahí entra mi asesoría más corta y les digo ‘mira, tu cabello es así’, para después proceder con el corte de pelo”, enfatiza.

Según el profesional, hoy en día ocurre que el barbero como tal se ha vuelto una figura de relevancia entre los jóvenes porque son quienes más están en búsqueda de nuevas tendencias y estilos. Al mismo tiempo, la demanda por este tipo de servicio ha aumentado por otro motivo: el deseo por lucir bien en todo momento.

“Las personas más jóvenes, digo entre los 13 y 25 años, están mucho más informada en esto y consumen más contenidos. Son preocupadas por cómo se visten y cómo se ven”, explica.

En una asesoría, Sáez Barber estudia el tipo de pelo y rostro del cliente, conversa con él y luego ejecuta el corte de cabello.

“¿Cuándo por Santiago?”

A pesar de que a diario las publicaciones de Sáez Barber se repletan de miles likes y comentarios por los drásticos cambios que ejecuta, al joven aún le cuesta creer lo que está viviendo por estos días. Es habitual que en sus redes sociales se repita la pregunta “¿Cuándo por Santiago?” y otras ciudades del país para llevar su trabajo, pero su fama ha llegado hasta el punto en que también le escriben reiteradamente de otros países de la región, como México, Perú y Colombia.

“Es una locura. Yo soy de Punta Arenas, muy lejos de todo, al fin del mundo, no tiene sentido”, dice entre risas.

En las últimas semanas le ha ocurrido otro curioso fenómeno. Varias personas que son de Santiago y Concepción, que habían ido a visitar las Torres del Paine, no perdieron el tiempo y aprovecharon el viaje para agendar anticipadamente con Sáez Barber en Punta Arenas.

Debido al interés que ha reunido su sello personal, el joven visitará próximamente Santiago: estará presente el próximo 15, 16 y 17 de octubre en La Expo Más Linda, un evento que reunirá a figuras de la barbería y la peluquería.

Además de visitar la capital, Sáez adelanta que está reflexionando seriamente en la posibilidad de llevar su trabajo como barbero al resto del país. “Una gira de Sáez Barber recorriendo todo Chile estaría muy interesante. Está en los planes”, sentencia.