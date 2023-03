¿Por qué Alexandria Ocasio-Cortez está siendo investigada tras su asistencia a la gala Met?

Es conocido que la gala Met organizada por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York es uno de los eventos más aclamados del año en el mundo de la moda. En su alfombra roja, numerosas celebridades lucen sus atuendos más extravagantes y lujosos, mientras que también suelen asistir algunas autoridades de carácter público.

Una de ellas fue la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, quien fue a la ceremonia de 2021 con un vestido blanco diseñado por Brother Vellies, el cual no pasó desapercibido por un particular motivo: en su espalda, tenía escrita la frase “tax the rich” (impuestos a los ricos) en color rojo.

Alexandria Ocasio-Cortez en la gala Met de 2021. Foto: Jamie McCarthy / MG21 / Getty Images / The Met Museum / Vogue.

Aquello despertó opiniones contrarias en las redes sociales, por lo que la representante del sector más progresista de su partido cumplió con el objetivo de transmitir un mensaje.

Si bien, tal acción fue aplaudida por los simpatizantes con su ideología, rápidamente se convirtió en blanco de críticas para los políticos más opositores.

No porque estuvieran en desacuerdo ideológicamente, sino que más bien, porque más tarde se informó que presuntamente habría recibido regalos no permitidos para asistir a la gala.

Alexandria Ocasio-Cortez y la investigación tras su asistencia a la gala Met

Así lo sugiere una investigación en curso del Congreso de Estados Unidos, en la cual se detalla que también se habría demorado meses en pagar servicios de maquillaje y peluquería, entre otras comodidades como una costosa habitación de hotel.

Según declaraciones reunidas por El País de la Oficina de Ética del Congreso (OCE), la política ofreció disculpas por “una bola que fue engordando”, la cual calificó como “profundamente lamentable”.

Respecto a los pagos tardíos (valuados en miles de dólares), enfatizó en que fue responsabilidad de un ex integrante de su equipo, a quien supuestamente le insistió en innumerables ocasiones para que los efectuara.

Si bien, la OCE presume que ya habría saldado tales deudas (sin caer en un delito), los investigadores detallaron que “hay razones sustanciales para creer” que podría haber infringido las normas de ética impuestas a los congresistas, lo que sí podría ser penalizado bajo los marcos de la ley.

Alexandria Ocasio-Cortez. Foto: Greg Nash / The Hill.

Y pese a que la invitación con un valor de $35.000 dólares (más de 28 millones de pesos chilenos) que le brindó la editora global de Vogue y organizadora del evento, Anna Wintour, fue admitida, no lo fueron los costosos regalos que presuntamente habría recibido.

Es por esto que la investigación en torno a Alexandria Ocasio-Cortez sigue en pie hasta obtener un veredicto.