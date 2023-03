¿Por qué Estados Unidos está presionando a ByteDance para que venda TikTok?

Es una de las aplicaciones más populares en la actualidad. A través de ella, usuarios de todo el mundo pueden deslizar la pantalla de su celular para encontrarse con millones de videos que aparecen según sus intereses.

No importa si te gusta el fútbol, la cocina, los conciertos o los tratamientos de belleza. Para cada temática, hay contenidos disponibles.

Si bien, numerosos cibernautas consideran esta plataforma con sede en China como una fuente de entretenimiento para amenizar sus rutinas, TikTok se ha convertido en uno de los principales temores para Estados Unidos en el ámbito digital.

De hecho, tanto ese país como Canadá y la Comisión Europea, han optado por prohibir a sus funcionarios públicos que la utilicen en sus dispositivos de trabajo, mientras que esta semana, la administración del presidente Joe Biden expresó que si la app de la empresa ByteBance no es vendida a un nuevo propietario, procederán a vetarla en su territorio.

Pese a que los conflictos entre Estados Unidos y TikTok venían desde la administración del ex mandatario Donald Trump, la reciente opción es interpretada por los analistas como un endurecimiento en el tono de la Casa Blanca, actualmente bajo el mando del líder del Partido Demócrata.

Pero, ¿a qué se deben las tensiones con la plataforma?

Estados Unidos y sus presiones para que ByteDance venda TikTok

Tal como han manifestado en distintas ocasiones las autoridades del país, sospechan que la aplicación podría estar siendo utilizada con fines de espionaje entre sus cerca de 100 millones de usuarios estadounidenses, un potencial escenario que pondría en riesgo la seguridad nacional.

Frente a estas acusaciones, desde la red social han respondido que su sistema es seguro, aunque tales afirmaciones no son interpretadas como verídicas, ya que el gobierno chino posee normas y limitaciones particularmente estrictas en cuanto a las operaciones de las empresas.

Aun así, desde la compañía han insistido en que no es el caso.

En un reciente comunicado al que accedió el New York Times, la vocera Maureen Shanahan declaró que “si el objetivo es proteger la seguridad nacional, la desinversión no resuelve el problema: un cambio en la propiedad no impondría ninguna nueva restricción a los flujos de datos o al acceso”.

Bajo esta línea, el director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, tendrá una reunión ante la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, instancia que se dará la próxima semana y en la que se referirá a los potenciales riesgos que ha planteado Estados Unidos, un debate que se ha dado tanto en el oficialismo como en la oposición.

En este sentido, el político del Partido Republicano y miembro de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, calificó las recientes presiones de la Casa Blanca como “una buena señal”.

“Hay consenso bipartidista en que no podemos comprometer la seguridad nacional de Estados Unidos cuando se trata de TikTok”, sentenció según el citado medio, para luego recalcar que esperan que se tomen “rápidamente” las acciones necesarias.

Y a pesar de que en agosto los representantes de la app presentaron como propuesta el denominado “Proyecto Texas” —el cual sugiere almacenar los datos de los usuarios estadounidenses en servidores gestionados por Oracle desde el país— aseguraron que no han recibido una respuesta clara del Comité de Inversiones Extranjeras.