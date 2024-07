Por qué Noel Gallagher dijo que Glastonbury se volvió un festival “woke”

Noel Gallagher ha protagonizado una nueva controversia, esta vez por arrojar varias críticas al festival de Glastonbury, uno de los eventos musicales de mayor importancia en el mundo.

En lo concreto, el fundador de Oasis acusó que el famoso festival inglés se estaba volviendo demasiado “woke”, término que hace referencia al progresismo.

La razón por la que Noel Gallagher considera que Glastonbury es “woke”

El músico británico de 57 años, quien hizo su debut como solista en Glastonbury en 2022 y fue uno de los headliners de esa edición, no dudó en lamentar el giro que ha tenido el festival en el último tiempo.

“No me malinterpretes, me encanta Glastonbury”, relataba el actual líder de los High Flying Birds, según consigna el tabloide The Sun. Después de calificar al evento como “lo mejor de Gran Bretaña, aparte de la Premier League”, vino su repasada.

“Ese lugar se está volviendo cada vez más ‘woke’ y un poco sermoneador y un poco pretencioso. No me gusta eso en la música”, argumentó. Sus comentarios se deben a que ha visto a gente en el festival “agitando banderas y haciendo declaraciones políticas”, así como también a bandas haciendo referencia a conflictos de guerra.

Noel Gallagher.

El cantante también sugirió que, según su visión, las bandas que asisten a esa instancia deberían concentrarse en pasarlo bien y tocar su música.

“Es demasiado. Donen todo su dinero a la causa, eso es todo, dejen de hablar de eso. Digamos, por ejemplo, que el mundo está en un lugar un poco jodido y todos ustedes están en un campo en Glastonbury. ¿Cuál es el problema con eso? No tengo ningún problema con eso”, indicó.

De acuerdo a otro medio inglés, The Guardian, este año Glastonbury contó con varias manifestaciones políticas. Una de ellas fue realizada por el artista Banksy, quien tiró a la multitud de personas una bote inflable con muñecos que representaban a migrantes. El hecho ocurrió en medio de los conciertos de Iddle y Little Simz.

Otro episodio mediático fue protagonizado por el vocalista de Blur, Damon Albarn, quien en el pasado tuvo una rivalidad con Gallagher.

En una actuación sorpresa que hizo durante el show de Bombay Bicycle Club, el cantante preguntó a los asistentes si es que estaban a favor de Palestina e indicó que era momento de dejar de “poner a octogenarios al mando del mundo entero”, haciendo referencia a líderes mundiales como Joe Biden y Donald Trump.

Qué significa woke

El término tiene su origen en Estados Unidos e inicialmente fue empleado para etiquetar a quienes son “conscientes de los problemas sociales y políticos, especialmente el racismo”, según precisa el diccionario de Oxford.

No obstante, con el tiempo empezó a ser utilizado por los grupos más conservadores para dirigirse despectivamente a sectores más progresistas.

Según se precisa en el mencionado diccionario, “la palabra suele ser utilizada de forma desaprobatoria por quienes piensan que otras personas se alteran con demasiada facilidad por estos temas, o hablan demasiado de ellos de una forma que no cambia nada”.

A su vez, el diccionario Merriam-Webster agrega que woke se usa para hablar de alguien “políticamente liberal o progresista (como en cuestiones de justicia racial y social), especialmente de un modo que se considera poco razonable o extremo”.