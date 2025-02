¿Qué es el smishing? la estafa para robar tus datos a través de mensajes de texto

Dentro del mundo virtual al cual accedemos con nuestro celular abundan las estafas que buscan robarnos información, entre ella, la bancaria. Por ello, la Policía de Investigaciones (PDI) entregó una nueva alerta por la modalidad smishing, que usa mensajes de texto (SMS) con enlaces maliciosos.

Si bien los SMS son una tecnología antigua y que ha ido siendo reemplazada por las apps de mensajería como WhatsApp u otras, en esta bandeja de entrada continúan llegando textos, porque algunas empresas o servicios siguen enviando códigos de verificación, promociones o estado de pedidos por esta vía, lo que podría volvernos un blanco fácil.

Por lo mismo, esto ha sido utilizado por los ladrones que se mueven en el ciber mundo que usan este método, pero ¿qué es el smishing? Son mensajes maliciosos que buscan robar información de los usuarios de dispositivos móviles. Un ejemplo de ello, es cuando simulan ser Correos u otra empresa de envíos, con un enlace donde se debe actualizar información para una correcta entrega, lo que resulta ser falso.

También usan otros trucos, como decirle a la posible víctima que ganó un premio y que para cobrarlo debe llenar un formulario; otros señalan un problema en su dispositivo, vulneración de claves del banco, problemas para el cobro en servicios de streaming. Todas piden pinchar un enlace donde se robará la información de la víctima.

Un ejemplo de smishing.

Ejemplo de smishing - Ejemplo Netflix.

Por ello, desde la PDI señalan que el primer punto para evitar ser víctima del smishing es dudar del mensaje cuando no se tiene relación con las empresas ni se espera algún producto o servicio por parte de las firmas que aparecen en los mensajes.

El comisario Alan Constela, de la Brigada del Cibercrimen Metropolitana, señaló que “respecto a los mensajes de texto que reciben a los usuarios de telefonía móvil, en forma masiva, esto se trata de la modalidad de delito denominada smishing, consistente en mensajes de texto que los ciberdelincuentes envían a los usuarios, acompañado de un link, donde ofertan canje de productos o artículos, en la cual tenemos que acceder o entregar nuestras credenciales bancarias”.

Según explicó el funcionario policial, el objetivo de estos ciberdelincuentes en lograr acceder a nuestras claves y ser víctimas de un perjuicio económico, a través de fraude bancario, ya que al acceder a estas podrán generar compras o transferencias.

“Como recomendación, es jamás ingresar a estos enlaces, en la medida en que yo no lo he solicitado o no soy usuario de esa compañía o empresa. Y, en caso de que la oferta sea muy tentadora, visitar el sitio oficial de la empresa y ver si esta oferta aparece o está señalada en el sitio”, recomendó a la ciudadanía el comisario Constela, a lo que podría sumarse la correcta escritura del mensaje o faltas de ortografía evidentes.

Si bien dudando de cualquier SMS se evitaría ser víctima del smishing, desde la PDI señalaron que quienes sean víctimas de este tipo de estafa virtual, deben recopilar la mayor cantidad de antecedentes para concurrir a una unidad policial para realizar la denuncia respectiva. “Una alarma o prevención, es que, si yo recibo este mensaje y no soy usuario, me debe llamar la atención para no acceder a este link”, afirmó.