Fue durante la madrugada del jueves cuando se dejó de conocer el paradero de Iago Negrón, un joven de 19 años proveniente de Pozuelo de Alarcón, un municipio perteneciente a la Comunidad de Madrid, en España.

A raíz de su desaparición, las autoridades policiales iniciaron una búsqueda a la que se unió una multitud de personas. Entre ellos, varios famosos del país europeo, para así conocer cuál era su estado y qué era lo que le había pasado.

Los días fueron intensos y la preocupación por él aumentaba, hasta que este domingo regresó a su hogar familiar, en la víspera de las celebraciones de Año Nuevo.

Según informaciones rescatadas por El Español, su padre, David, subió una fotografía de los dos juntos a sus redes sociales.

En la descripción, dijo que su hijo volvió “por su cuenta” y que “ha estado solo” y “ha dormido en la calle”.

“Está bien, física y mentalmente”, aseguró.

Junto con ello, agradeció a las personas que se movilizaron para encontrarlo y pidió “paz y descanso”.

“Seguiremos informando en cuanto nos repongamos”, enfatizó.

¿Qué le pasó a Iago Negrón? El caso del joven que estuvo desaparecido y volvió a la casa de sus padres. Foto: Iago Negrón.

Qué le pasó a Iago Negrón y qué dijo cuando regresó

Durante la noche del miércoles pasado, el joven tocó con su grupo musical en un local de la capital española. Entre el público, estaban sus padres y varios de sus amigos, según informó el citado medio.

Después de la presentación, se fue de fiesta y volvió a su casa en Pozuelo de Alarcón.

Ahí mandó un mensaje desde su celular a tres de sus conocidos, dejó el dispositivo en modo avión dentro de una caja y se fue del hogar sin avisar a sus familiares. No llevó el móvil con él.

Antes de irse, cambió la contraseña de su teléfono.

Cuando su padre lo tomó, probó con la clave del suyo y sorpresivamente pudo acceder, según afirmó él mismo en declaraciones rescatadas por El Español.

“Era una cosa rara. Hemos concluido que cambió la contraseña y puso una en la que me puedo meter. He mirado algunos mensajes, pero no he encontrado nada que pudiera ser relevante. Absolutamente nada”.

El mensaje que el joven envió antes de marcharse decía: “Chicos, me tengo que ir, por circunstancias de la vida no me vais a volver a ver”.

Tras volver a su casa este domingo y percatarse de la búsqueda masiva que había desencadenado al irse de esa manera, Iago compartió disculpas públicas en un comunicado que fue difundido a través de sus redes sociales.

“He querido vivir una aventura. Además, quería tomarme la justicia por mi mano con un par de personas que me habían enfadado. Ahora soy consciente de todo el dolor que he causado, sobre todo a mis seres queridos. Pido perdón al Cuerpo Nacional de Policía y a todos los involucrados en mi búsqueda por haberles hecho perder su tiempo. Por favor, que nadie siga mi ejemplo porque he causado demasiado sufrimiento sin razón. Gracias a todos los que os habéis preocupado por mí”, expresó según El Mundo.

Como es de esperar, esta situación desató enojo en numerosos cibernautas, quienes se han quejado de que generó una grave alerta indebidamente.

Asimismo, algunos han sugerido que realizó dicha acción para ganar más seguidores en su cuenta de Instagram, una idea que su padre negó rotundamente a través del mismo perfil.

“Para la gente de mal, que la hay, que está pensando que esto es un montaje, y los ‘haters’, que son una especie aparte, decirles que esta cuenta, si tienen alguna duda, va a ser cerrada”.

Bajo esta línea, sentenció: “Iago no va a tener redes sociales durante mucho tiempo, así que no le vamos a sacar ningún tipo de rédito a esta cuenta, que ha cumplido su función, que ha servido para difundir la foto de Iago, que ha servido para que mucha gente rezara por él y ahora la vamos a cerrar esta noche o mañana. Así que los mal pensados, los retorcidos, os quedáis con vuestro retorcimiento, porque esto lo vamos a cerrar. A la gente de mal, que os den, y a la gente de bien, un abrazo enorme y de verdad gracias, gracias, gracias”.