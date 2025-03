“Tan helao’ que estai’ Juan”, “ayayay” y “me voy a la capilla”. Estas fueron frases de Benjamín Alfaro, más conocido como “El Chuña”, un icónico personaje chileno que se popularizó en las redes sociales a principios de los 2000 y que, hace pocas horas, falleció.

El hombre vivía en situación de calle en la comuna de Los Vilos , región de Coquimbo.

Alegre y amable con quienes se encontraban con él, “El Chuña” fue protagonista de uno de los primeros videos virales en el país. El registro fue grabado por un grupo de amigos y subido a YouTube. Desde entonces, las personas lo reconocían en la calle.

Fue así cómo se ganó el cariño de la gente, la misma que hoy lamenta su fallecimiento.

Quién era “El Chuña”, el recordado personaje chileno que falleció en Los Vilos

Amaya Forch confirma muerte de “El Chuña”

La actriz y cantante Amaya Forch confirmó la noche del martes, 4 de marzo, que familiares y amigos de Benjamín Alfaro le habían escrito para informarle sobre el fallecimiento.

Forch tenía un vínculo con “El Chuña”, pues una de las icónicas frases graciosas del hombre fue: “Amaya Forch… me voy a la capilla”, recordando cuando la cantante participaba del programa Rojo.

Desde entonces, se mantiene en contacto con cercanos al hombre.

“Me lo acaban de mandar, me lo acaban de decir”, anunció Forch sobre la triste noticia, en el react del programa de TVN Mi nombre es, donde es jurado.

“Amigos de él me escribieron, porque yo estuve en contacto con ellos hace poco cuando salió ‘Mi nombre es’, me mandó un video”.

Foto: TVN.

Consultada por La Tercera, Forch confirmó que: “Sí, me escribieron anoche por WhatsApp. Yo estaba en contacto con su familia . Él me mandó un video el año pasado para el estreno de Mi Nombre Es. Anoche me escribieron para contarme. Estaba en medio del programa cuando leí el mensaje".

Era 2024 cuando “El Chuña” le mandó en exclusiva un nuevo video, repitiendo la popular frase.

“Ahora me escribieron los mismos que me mandaron en video, la gente de su familia. Le mando un abrazo grande a toda la familia”.

Según un medio local, Benjamín Alfaro fue encontrado dormido y llevado a un hospital de la comuna de Los Vilos, donde ratificaron que había fallecido.

Su sobrina, Marijen Alfaro, también envió un mensaje de condolencias, confirmando así el fallecimiento del personaje chileno.

“Descansa en paz. Sé que estabas cansadito, ya Dios se apiadó de ti (...) Sé que estarás mejor donde fuiste llamado al cielo, mi viejito mío. Me has dejado un gran dolor. Te amo y te amaré siempre (...) Besos y abrazos al cielo. Descansa mi tío regalón”.

El último registro que se tiene de “El Chuña” en Coquimbo

La última aparición pública de “El Chuña” data de hace dos años, en 2023, cuando un usuario de TikTok se lo encontró en la calle y le pidió que enviara unos saludos.

“Un saludo al negro de aquí de Los Vilos, del famoso, tan helao' que estai'”.

El usuario que subió el video destacó: “De Los Vilos para el mundo, el gran Benjamín Alfaro, alias el Chuña”.

En ese momento, quienes vieron el video se emocionaron al ver a Benjamín Alfaro después de tantos años: “Me emocione caleta al ver que está vivo aún” y “grande Chuña, me alegra mucho saber que está bien”, se lee en los comentarios.