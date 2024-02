“Repetitivo” y “vulgar”: vocalista de Maná revela qué piensa sobre el reguetón

Para inaugurar el tercer día del Festival de Viña 2024, los mexicanos Maná tendrán la misión de emocionar y hacer cantar a la Quinta Vergara con sus mejores clásicos como Oye Mi Amor, Rayando el Sol y Bendita Tu Luz.

La banda, que se fundó en México, se dedica al rock y pop romántico, unos géneros bastante alejados de una corriente que está en tendencia desde hace unos años: el reguetón. Y fue uno de los integrantes de Maná quien reveló que nunca escucha este tipo de música.

Se trató de Fernando Olvera —más conocido como Fher— quien en una entrevista con la revista Billboard habló particularmente sobre la música de Bad Bunny, el cantante que suele liderar las listas musicales de los más escuchados.

¿Qué opina Fher sobre el reguetón? Su respuesta sorprendió a los entrevistadores: se mostró completamente apático contra este género musical y aseguró que las letras “incitan a la violencia” y que son “repetitivas, vacías y simplistas”.

“Esa es mi percepción. Creo que se están agotando los recursos literarios al recurrir a este tipo de letras para componer una canción. Respeto el género, pero las letras no me atraen”, aseguró.

Y es que el cantante y compositor prefiere las letras más profundas, románticas y literarias.

Por esto es que también reveló que no escucha al conejo malo, el latino cuyas canciones suelen liderar los ranking de la música más escuchada en todo el mundo: “Lo respeto, ha llegado a lugares que ningún latino ha llegado, pero soy incapaz de escuchar a Bad Bunny”.

Esta afirmación la repitió en otra entrevista con el medio español El Mundo, donde fue más severo y aseguró que “estamos invadidos por el reguetón” y que “la mayoría de sus cantantes tiene poco talento”.

“El lenguaje del reguetón tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad. Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor. Yo creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. Pocos ritmos me gustan, y la mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento. Igual es que ya me estoy haciendo viejo”.