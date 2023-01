Revelan las primeras imágenes de película biográfica sobre Amy Winehouse

Por estos días se está llevando a cabo el rodaje de Back to Black, la película que retratará la vida y carrera de la cantante británica Amy Winehouse.

La muerte de la intérprete de You Know I’m No Good sucedió hace casi 12 años, dejando un gran vacío en millones de fanáticos. Su inigualable encanto y voz llegó a revolucionar por completo la industria de la música. Sin embargo, antes y después del fallecimiento de la cantante, solo el documental Amy había podido abordar su historia.

La película biográfica Black to Black, dirigida por Sam Taylor-Johnson, vendrá a cambiar ese panorama. El nombre de la producción se da en honor a una de las canciones más populares que dejaría la voz del soul y que fue parte de su disco homónimo, lanzado el año 2006.

La cineasta ya había dirigido otras cintas como A Million Little Pieces, Nowhere Boy y 50 Shades of Grey.

En tanto, quien interpretará a Amy en el largometraje es Marisela Abela, actriz de 26 años que ha participado en producciones como Rogue Agent, She Is Love y Barbie, la película protagonizada por Margot Robbie que probablemente sea estrenada este año.

Las fotografías del set de Back to Black

Esta semana salieron a la luz las primeras imágenes del rodaje del largometraje Back To Black, las que han permitido clarificar cómo ha sido la transformación de Marisela Abela para interpretar a Winehouse.

En las fotografías tomadas en el Soho de Londres, la actriz aparece con un look que cualquiera vería e identificararía como características de Amy: un moño con gran volumen y los ojos con delineador. También lleva aros de argolla dorados, un vestido gris ceñido al cuerpo y una chaqueta de cuero. De su brazo, cuelga una cartera negra.

Marisela Abela fue vista caracterizada como Amy Winehouse en el Soho de Londres. Foto: Getty Images.

Pero Marisela no fue vista sola en el set de la película.

La acompaña el actor Eddie Marsan, quien se ha especulado que podría interpretar al padre de la estrella británica, Mitch Winehouse. Se puede apreciar que el actor lleva un suéter verde, pantalones grises, una chaqueta negra y el pelo gris.

El actor Eddie Marsan acompañó a Marisela Abela en el set. Foto: Neil Mockford.

Efectivamente, es el pelo gris que lleva el actor lo que evidencia el enorme parecido con Mitch Winehouse. Cabe destacar que Eddie Marsan ha participado en producciones como Sixty Six y V de Vendetta.

Hasta el momento, no hay una fecha concreta para el estreno de Back To Black.