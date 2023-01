Skrillex está de vuelta con nueva música e imagen: así reaccionó Internet

Hijo de MySpace y ex miembro de una banda de screamo, Skrillex le dio un nuevo aire a la electrónica cuando distorsionó su música de licuadoras para dar talle y detalle al nuevo dubstep en el lejano 2009.

A punta de sencillos y epés encabezó festivales, firmó colaboraciones con gente tan disímil como Justin Bieber, Kanye West, Lady Gaga, Incubus, Korn o FKA Twigs, y se comió al mundo. Literal. Vino a Lollapalooza Chile dos veces. Armó y desarmó un grupo junto a Diplo y otro con Boys Noize. Y tras Daft Punk y The Chemical Brothers, el californiano fue el tercer nombre de la música dance en ganar un Grammy por su trabajo.

Lo llamaron el Quentin Tarantino de la EDM (electronic dance music) y llevó el sonido de los clubes de Los Ángeles a dar un paso más allá. Sus canciones aparecieron en películas de superhéroes y videojuegos de moda. Su música se instaló en el mainstream e incluso hubo un famoso stencil suyo de gran tamaño en Hollywood.

Ya lo dijo el neerlandés Tiësto: el sonido de Skrillex trajo “una nueva energía fresca” a la industria. Ahí están para sus tempranos fans los éxitos clave de su discografía: “Scary Monsters and Nice Sprites”, “Bangarang” y luego “Where Are Ü Now”.

Hasta que un día se aburrió de los escenarios y desapareció de la escena.

Skrillex una década atrás

Skrillex explica las razones de su retiro temporal de la música

Hace unos años, Skrillex dejó de aparecer en los más grandes festivales y de las listas más importantes de la música electrónica.

Hasta hace poco, no se sabían las verdaderas motivaciones por las que Skrillex se alejó de los estudios de grabación y de los shows en vivo.

Más o menos en 2017 comenzaron los rumores de un supuesto retiro oficial, por lo que debió romper su silencio y explicar su desaparición.

“No estoy muerto, no me he ido... Solo necesitaba un poco de tiempo para ser humano”, comienza diciendo en un tuit que se volvió viral.

“No lo he dicho lo suficiente pero amo a todos mis fans. Estaría muerto sin ustedes. Gracias por ser pacientes”.

Entrevistado por Rolling Stones en esa misma fecha, el DJ también confesó que le gusta reevaluar y empezar de cero constantemente, “para entender lo que significa hacer música, y lo que significa lanzar música”.

“Cada tres años o algo así, me alejo un poco para esperar cierta chispa de inspiración que me lleve a lo que sigue. Solo estoy tomándome mi tiempo”, aclaró.

Así suena “Rumble”, lo nuevo de Skrillex

Tras un par de adelantos en línea, Skrillex acaba de lanzar su primera música nueva en varios meses. Se trata del tema “Rumble”, una colaboración que firma junto a los productores británicos Fred again.. y Flowdan.

La canción llega a través del conocido sello OWSLA y fue distribuida por el gigante Atlantic Records.

La nueva imagen de Skrillex

Pero no solo música nueva trae el anuncio. Ahora, el productor de 34 años, muestra su nueva apariencia: adiós al cabello largo y rizado característico de Skrillex y sus enormes lentes ópticos. Hoy, figuran reemplazados por una cuidada barba y el cabello recogido hacia atrás.

Skrillex mantuvo un perfil bajo durante los últimos años: no había lanzado un nuevo trabajo extendido desde su EP de 2019, Show Tracks, aunque sí participó como invitado en una batería de sencillos con una infinidad de nombres como J Balvin, Don Toliver y Four Tet, entre varios más, sin mencionar el dúo de doble platino con Jhay Cortez, “En mi cuarto”.

Escucha a continuación su nuevo tema, “Rumble”:

Así reaccionó Internet