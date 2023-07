Un soldado estadounidense que enfrentaba un expediente disciplinario cruzó la frontera con Corea del Norte desde el Sur y se cree que se encuentra bajo custodia, dijeron funcionarios estadounidenses, generando una nueva crisis en las relaciones de Washington con el país asiático, que posee un arsenal nuclear.

El coronel Isaac Taylor, portavoz de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Corea, dijo que un miembro del servicio estadounidense en una visita turística a la Zona de Seguridad Conjunta entre las Coreas “cruzó voluntariamente y sin autorización la Línea de Demarcación Militar hacia la República Popular Democrática de Corea (RPDC)”.

“Creemos que actualmente se encuentra bajo custodia de la RPDC y estamos trabajando con nuestros pares de la KPA para resolver este incidente”, dijo Taylor, refiriéndose al Ejército Popular de Corea del Norte.

Reuters no pudo confirmar inmediatamente la identidad de la persona, pero dos funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que el soldado debía enfrentar medidas disciplinarias del Ejército.

El diario surcoreano Dong-a Ilbo, citando al ejército de Corea del Sur, identificó a la persona como Travis King, un soldado raso de segunda clase del Ejército estadounidense.

Con posterioridad borró el nombre y Reuters no pudo confirmar de inmediato la identidad.

Soldado de Estados Unidos es detenido en Corea del Norte tras cruzar la frontera. Foto: AP/Lee Jin-man

Expediente disciplinario

Según CBS News, antes del incidente el soldado estaba siendo escoltado de vuelta a Estados Unidos por motivos disciplinarios, pero tras pasar por el control de seguridad del aeropuerto de alguna manera se devolvió y consiguió unirse al recorrido por la frontera.

Una persona que dijo haber presenciado el suceso y que formaba parte del mismo grupo turístico dijo a CBS News que acababan de visitar uno de los edificios del lugar cuando “este hombre emite un fuerte ‘ja, ja, ja’ y se mete corriendo entre algunos edificios”.

CBS citó al testigo diciendo que el personal militar reaccionó en cuestión de segundos a las acciones del hombre, pero que inicialmente hubo confusión.

“Al principio pensé que era una broma de mal gusto, pero cuando no volvió, me di cuenta de que no era una broma, y entonces todo el mundo reaccionó y las cosas se agitaron”, dijo el testigo.

Según CBS, el testigo dijo que no había soldados norcoreanos visibles en el lugar hacia el que corrió el hombre, y que al grupo le habían dicho que no los había desde la pandemia de coronavirus, cuando Corea del Norte trató de sellar sus fronteras.

Crisis en la península coreana

El incidente ocurre en un momento de tensión en la península coreana, con la inusual llegada a Corea del Sur de un submarino con capacidad para misiles balísticos con armamento nuclear estadounidense, en una advertencia a Corea del Norte sobre sus actividades militares.

Pyongyang ha estado probando misiles cada vez más potentes capaces de transportar cabezas nucleares, incluido un nuevo misil balístico intercontinental de combustible sólido lanzado la semana pasada.