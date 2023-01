La eterna lucha contra el algoritmo de los creadores de contenido dio un giro inesperado. Y es que, según información confirmada por Forbes, los empleados de TikTok participan regularmente en la viralización de los videos de forma manual para que “logren una cierta cantidad de vistas de video”.

Heating o, en español, calentamiento, es como le llaman a esta práctica de los empleados de seleccionar en secreto videos específicos y potenciar su distribución. De esta manera, estarían dejando de lado el método del algoritmo que decidía los videos relevantes y los que no le volvería a mostrar a los usuarios, según sus preferencias.

Jaime Favazza, portavoz de TikTok, le dijo a Forbes que no utilizan este método con mucha frecuencia. De hecho, declaró que solo calientan el 0,002% de los videos de la página “Para ti” y lo utilizan para presentar celebridades y creadores de contenido emergentes a la comunidad, además de intentar diversificar la experiencia del contenido.

No obstante, según la revisión de documentos internos que obtuvo el medio, este identificó que los videos “calentados” representan “alrededor del 1 o 2% de las visitas diarias totales de los videos, lo que puede tener un impacto significativo en las métricas principales generales”.

TikTok confirma que sus propios empleados pueden decidir qué videos se viralizan

Lo que TikTok quiere que veas

Hasta el momento, TikTok nunca había revelado públicamente que se dedica a calentar contenido. Sin embargo, a veces lo ha utilizado para otros fines, como cuando se asoció con grupos electorales y de salud pública para distribuir información verídica sobre el COVID-19 o ayudar a encontrar a los usuarios su lugar de votación.

Sin embargo, diversas fuentes le dijeron a Forbes que TikTok también hace uso de este método para atraer a personas influyentes y marcas a inflar el recuento de vistas de sus videos. Esto se traduce en que se ha beneficiado potencialmente a personas y marcas con las que la aplicación buscó relaciones comerciales utilizando este método.

“Los videos en la página Para ti no están allí porque TikTok cree que te gustarán; en cambio, están allí porque TikTok quiere que una marca o creador en particular obtenga más visitas. Y, al no tener etiquetas como las que se usan para los anuncios y contenido patrocinado, es imposible saber cuál es cuál”, reveló el medio en su reportaje.

Además, acusaron que los mismos empleados han abusado de los privilegios de este método, viralizando sus propias cuentas y las de sus conocidos.

Existe un documento llamado Política de calentamiento de TikTok donde están los lineamientos sobre cómo usar esta herramienta para “atraer personas influyentes” y “promover contenido diverso”, además de “impulsar información importante” y promover videos relevantes que “los algoritmos no detectaron”, sin embargo, algunos empleados se han sentido abandonados a su suerte para determinar si el video que estaban calentando se ajustó a las pautas descritas.

No es del todo malo

El propósito principal de TikTok era legítimo: básicamente querían viralizar otro tipo de contenido más allá de adolescentes bailando o sincronizando sus labios con un audio: “Si haces buen uso de él (método de calentamiento), traerá un efecto de apalancamiento (...) y generará un crecimiento de usuarios de rango medio y un grupo de contenido más diverso”, dice el documento interno de la aplicación llamado MINT Heating Playbook.

Se supone que el heating se usaría cuando un creador de una categoría específica, por ejemplo, belleza, creara un video de otra categoría, como cocina, para ayudarle a encontrar la audiencia adecuada.

“Continuamos nuestro trabajo para expandir nuestra función de ‘por qué este video’ y proporcionar más granularidad y transparencia a las recomendaciones de contenido”, escribió Favazza.

Y es que en diciembre, TikTok anunció que agregaría este panel para explicarle a los usuarios cómo se eligió un video determinado para ellos, aunque queda en duda si una de las explicaciones que mostrarán será que un empleado eligió arbitrariamente el video que le mostró al usuario.