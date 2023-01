¿Tu aplicación de WhatsApp es real? Los peligros de los “clones” que podrían filtrar tu información privada

Una de las grandes lecciones que nos ha dejado la Internet y las redes sociales, es que no todo es lo que parece, al menos, en varios casos.

Esta semana, los administradores de WhatsApp advirtieron sobre los riesgos de los “clones” de la aplicación, los cuales simulan ser como la plataforma original, pero en realidad no lo son.

“Son versiones modificadas, lo que significa que han sido desarrolladas por terceros e infringen nuestras condiciones de servicio”, explicaron desde la compañía en un comunicado revisado por The Sun.

En este sentido, es probable que no te hayas dado cuenta al momento de descargar y que la app que estés usando todos los días para comunicarte con tus cercanos sea en realidad un montaje, que podría ser peligroso para “tu privacidad, seguridad y protección”.

Los “clones” de WhatsApp que podrían filtrar tus datos y mensajes privados

Según detallaron desde WhatsApp, el uso de estas versiones no originales puede traer consecuencias para los usuarios, ya que “no hay garantía de que tus mensajes o tus datos, como tu ubicación o los archivos que compartes, sean privados”.

Es decir, facilita que otras personas puedan leer tus mensajes, revisar dónde estás y ver las fotos que compartes. Incluso, podrías ser expulsado repentinamente.

Frente a esta situación, Google cuenta con un sistema que alerta cuando estás descargando o usando uno de estos “clones”, a través de una notificación que dice “esta app es falsa”.

“Si has recibido esta advertencia de Play Protect de Google, es probable que estés utilizando una versión no autorizada y no oficial de WhatsApp”, dijeron desde la plataforma de mensajería, “debido a problemas de seguridad, Google puede desactivar y desinstalar estas aplicaciones”.

Cómo saber si tu aplicación es la original

A pesar de que los clones pueden ser desinstalados de tu celular, no existe una garantía de que los mensajes puedan recuperarse.

Es por esto que es de suma importancia que revises si tu app es real, para así evitar situaciones que puedan convertirse en un riesgo para tu seguridad.

Para ello, puedes revisar las páginas oficiales para descargar WhatsApp Messenger. Si tienes un Android, en Google Play, mientras que si posees un Iphone, en la App Store.