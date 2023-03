“Un castigo cruel”: el príncipe Harry y Meghan Markle fueron expulsados de su lujosa propiedad en Windsor

Hasta el 6 de mayo. Esa es la fecha límite que el rey Carlos III les dio para desalojar Frogmore Cottage, una lujosa propiedad en Windsor que estaba destinada para la pareja, el príncipe Harry y Meghan.

Y es que después de la polémica que ha causado la biografía del príncipe, Spare, la negativa de la Familia Real se ha ido acrecentando. De hecho, la petición del desalojo se materializó 24 horas después de que se publicara el libro, pero no fue hasta ahora que la pareja lo confirmó.

Frogmore Cottage, la propiedad que el príncipe Harry y Meghan Markle perdieron.

¿Por qué los expulsaron?

Con la publicación de Spare, la molestia por las revelaciones y acusaciones del príncipe Harry a la Corona se volvió mucho más intensa. A raíz de ello es que el rey Carlos III decidió expulsarlo, junto a su esposa Meghan, y, según establecieron algunos medios británicos, el rey le habría ofrecido la vivienda a su hermano menor, el príncipe Andrés.

Andrés, quien también es duque de York, es considerado “la oveja negra” de la familia, pues en 2021 fue demandado por abuso sexual por Virgina Giuffre, una mujer que afirmó que fue abusada sexualmente en Londres, Nueva York y en las Islas Vírgenes cuando tenía 17, gracias a Jeffrey Epstein, quien es amigo del príncipe.

Y es que el príncipe Andrés también fue expulsado de su mansión Royal Lodge, que fue construida a mediados del siglo XVII, y que comparte con su ex esposa, Sarah Ferguson. No obstante, aunque no puede pagar el millonario mantenimiento de la residencia -que tiene 31 habitaciones-, todavía no ha aceptado la oferta de su hermano.

Príncipe Andrés. Foto: AP

“Un castigo cruel”

Aunque el príncipe Harry y Markle no viven en Frogmore Cottage, ya que se mudaron a California en el año 2020, todavía tienen pertenencias en el lugar.

El rey no les ofreció otra propiedad real como alternativa, así que deberán enviar el resto de sus posesiones a Estados Unidos. Ante ello, un cercano a la pareja le confirmó al medio Daily Mail que se encuentran “furiosos”, y que lo ven como “un castigo cruel” por parte del padre de Harry.

“Es como si la familia quisiera eliminarlos de la imagen para siempre”, le dijo la fuente al periódico británico.