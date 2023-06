Una fiebre llamada Taylor Swift: fans acampan en estadio de Argentina a cinco meses del show.

Desde hace varios días que el nombre de Taylor Swift no para de sonar. La artista estadounidense confirmó que vendría a Latinoamérica dentro de los próximos meses en el marco de su gira internacional The Eras Tour, pero a pesar de que muchos fanáticos la esperaban con ansias en Chile, nuestro país no estaba contemplado entre sus planes.

Son apenas tres los países que la intérprete de Anti-Hero visitará en Latinoamérica: México, Brasil y Argentina. En este último, Swift realizará tres recitales que tendrán lugar el 9, 10 y 11 de noviembre de este año.

Lo impactante es que a pesar de que aún quedan cinco meses para que la artista pise suelo argentino, la locura en torno a su figura no se detiene y llegó a límites impensados: ya hay un grupo de swifties que comenzaron a acampar en las afueras del estadio de River Plate, de Buenos Aires, donde la cantante hará sus esperadas performances.

March 31, 2023, Arlington, Texas, United States; American singer-songwriter Taylor Swift performs on her 'The Eras Tour' at AT&T Stadium. on March 31, 2023 in Arlington, Texas, United States. (Photo by Javier Vicencio/ Eyepix Group)

The Eras Tour comenzó a mediados de marzo en Arizona, Estados Unidos, y se extenderá hasta principios de agosto en ese país. Se estima que la duración del recital es de tres horas, ya que cuenta con un repertorio de más de 40 canciones que a su vez es dividido en 10 actos, obedeciendo a los discos que acumula la artista de country.

Cabe destacar que Swift ha realizado otras giras internacionales en el pasado, pero esta es la primera vez que pisará Latinoamérica.

Qué dijeron los fans de Taylor Swift que están acampando en Argentina

Según consignó el canal argentino C5N, a inicios de esta semana ya habían algunas carpas perfectamente acomodadas, una al lado de la otra, en los alrededores del estadio River Plate. Todas ellas correspondían a fans de Taylor Swift, e incluso algunos de ellos habían llegado antes de que se lanzaran las entradas de preventa y venta general.

“Llegamos el miércoles”, dijo una de ellas, en entrevista con el periodista argentino Rafael García. “Estamos equipadas, tenemos aislante, tenemos frazadas, vamos a traer un colchón. No pasamos mucho frío adentro de la carpa”.

Desde el canal también les consultaron a las swifties argentinas cómo lo hacían para continuar con otras actividades de su rutina, como el trabajo o los estudios, teniendo en cuenta que el puesto no puede quedar abandonado. Ahí fue cuando la misma joven explicó que era un grupo que se turnaba para dormir en la carpa.

“Yo a veces vengo a dormir, a las 6 de la mañana me voy, entro a trabajar, después voy a la facultad, voy a mi casa. Al otro día vuelvo, a veces antes, a veces después”, contó la mujer. Por su parte, aseguró que se quedaba a pernoctar en el campamento improvisado cada dos semanas.

Sobre el costo económico, la fanática aseguró que no era algo demasiado barato de hacer. “Uno tiene que pagar la carpa, los aislantes, las cosas que quieres traer. Tienes que comer, tienes que hacer un montón de cosas”.

Nina, quien tiene 18 años y es estudiante de cine, es otra de las que quiso acampar antes de la llegada de Swift a Argentina. En declaraciones brindadas a Clarín, aseguró que “es una pasión sin límites”. Ella está haciendo guardia en una de las carpas, pese a que al momento de la entrevista no tenía asegurada su entrada a uno de los conciertos.

“Es la primera vez que vengo a Capital sola, vine temprano y me voy a quedar unas 8 horas, hasta que otra compañera me reemplace, pero algunas de las chicas están hace varios días, y no nos vamos a mover de acá hasta noviembre”, dijo la joven al medio argentino.

Si bien la creadora de Midnights acumula tantos fanáticos que resulta que es imposible que se conozcan entre todos, el anuncio de su concierto implicó que muchas de ellas se organizaran para el concierto. De hecho, Nina relató a Clarín que con un grupo de swifties armaron un Excel donde cada joven indica el horario en que puede acudir a la carpa.

“Las que no pueden venir porque son del interior o de otro país, nos ayudan con algo de plata para comprar bebida o comida, o quienes están más cerca nos la alcanzan”, expresó.