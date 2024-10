A casi dos semanas de la muerte del ex One Direction, Liam Payne, las diligencias para entender cómo el cantante cayó del balcón de un hotel en Buenos Aires continúan.

Sin embargo, aunque las autoridades argentinas no lo han dicho públicamente, distintos medios están comenzando a hablar de un posible vuelco en el caso, cuya hipótesis principal, hasta ahora, es la de un suicidio bajo el consumo de drogas.

Según informaron desde TMZ, uno de los trabajadores del Hotel CasaSur Palermo estaría siendo investigado por haber sido quien le suministró drogas al compositor, a través de una caja de jabón Dove, la misma que se veía en las fotografías virales de la habitación de Payne.

Esto es lo que se sabe hasta ahora.

¿Vuelco en el caso de Liam Payne? Las autoridades estarían investigando a un trabajador del hotel. Foto: AP.

Investigan a un empleado del hotel donde murió Liam Payne

TMZ aseguró haber conversado con “fuentes policiales de Buenos Aires”, quienes le dijeron que están investigando la posibilidad de que un empleado del hotel le haya entregado drogas a Liam Payne.

El día de la muerte del compositor de One Direction, el pasado 16 de octubre, se viralizaron las imágenes de la habitación del hotel donde se estaba hospedando, y se vio una caja de jabón marca Dove encima de una mesa, junto con restos de droga y otros elementos.

Esta sería la primera pista que llevó a pensar a las autoridades, según estableció TMZ, de que alguien podría haber ingresado estupefacientes en secreto, a través de ella.

“Tienen a un trabajador en particular en la mira (...) La policía también está investigando si ese empleado le dio a Liam Payne la cocaína, crack, ketamina, éxtasis y una forma de metanfetamina llamada ‘cristal’ que la autopsia inicial encontró en su sistema”, aseguraron desde el mismo medio.

Adicionalmente, se informó que la policía allanó el Hotel CasaSur el pasado 23 de octubre, en búsqueda de otras pistas y para entrevistar a los empleados del recinto.

Periodista asegura que un empleado es sospechoso en el caso de Liam Payne

La periodista argentina Paula Varela, en el programa Socios del Espectáculo, entregó algunos detalles no oficiales sobre el caso de Liam Payne que, de ser ciertos, podrían darle un vuelco a la investigación del caso del ex One Direction.

Primero, mencionó que hay imágenes de las cámaras de seguridad que muestran la caída del compositor y que, al analizar estos registros, es claro de que el cantante se “desmayó” antes de caerse.

“Trágicamente, por el lugar donde está, cae de ese balcón. Si hubiera estado al lado de su cama, se hubiera caído sobre su cama. No es que haya saltado deliberadamente. Esas imágenes están en los archivos oficiales del caso”, declaró.

Varela también dijo que el empleado argentino del Hotel CasaSur que está siendo investigado había generado una especie de amistad cercana con Payne y lo habría ayudado con algunos “favores”.

“Hay un muchacho que está siendo investigado, trabajaba de noche en el hotel. Entabló una excelente relación con Liam. Desobedeció una orden de la gerencia del hotel”, dijo la periodista.

La orden expresa que habían establecido los encargados del hotel era “no llevar nada a la habitación de Liam”.

“Debido a la buena relación que tenía con Liam, pidió un coche a través de una de esas aplicaciones de taxi que todos usamos porque Liam quería algo. Le hizo ese favor, un error garrafal porque lo están investigando y están viendo lo que se trasladó en ese vehículo. Es una de las cosas que los investigadores están analizando en este momento”.

También reveló que el trabajador había sido suspendido de sus labores en el hotel, pero que es un “miembro querido del persona, un buen trabajador. Pero desobedeció una orden que podría haber resultado fatal”.

Más pruebas de que habría un empleado involucrado en el caso de Liam Payne

La revista estadounidense People también aseguró haber conversado con una fuente de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional de Argentina, y habrían recibido la misma información sobre el empleado del hotel.

De hecho, esa fuente le dijo al medio que es posible que se presente una acusación por distribución de drogas contra el trabajador.

El informante les dijo que “enviaron taxis a recoger paquetes por él. Uno de los chicos trabajaba en el departamento de limpieza”.

“Después de que Liam muriera, se dieron cuenta de que un taxi había sido enviado a la dirección de la casa del limpiador. El gerente del hotel le preguntó por qué el taxi había ido a su casa y cuando no pudo darle una explicación, lo despidieron”.

Cabe señalar que, hasta ahora, las autoridades argentinas no han confirmado esta información ni han nombrado a algún sospechoso en la investigación del caso.