Comisión para la Paz: Alfredo Moreno dice que han mantenido “bajo perfil” para estar lejos de la “discusión política”

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', y entrevistado por Consuelo Saavedra, el copresidente de la Comisión para la Paz y Entendimiento, Alfredo Moreno, aseguró que la instancia -que busca encontrar una solución al conflicto mapuche y debe entregar su informe en abril- ha buscado mantenerse al margen de la contingencia. "Si estamos en la discusión política del día a día es muy difícil conservar esta transversalidad que hemos conseguido", planteó, agregando que en el contexto de elecciones los "líderes políticos van a tener que mostrar su verdadera preocupación por resolver un conflicto que no ayuda a nadie". "Espero que cuando demos una respuesta la política lo analice, dé su opinión, pero que no lo tome como algo que es de la oposición o del gobierno, porque no lo es para nada", agregó el también exministro. Revisa en el video la entrevista completa.