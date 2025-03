Ossandón endurece el tono en seguridad: “A desgraciados armados se los combate a balazos”

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', y entrevistado por Consuelo Saavedra, el senador de RN, Manuel José Ossandón, criticó la postura que -según él- ha tenido el Ejecutivo para enfrentar la crisis de seguridad, específicamente en la negativa de La Moneda a impulsar el uso de las pistolas taser en guardias municipales. “Este gobierno tiene una tranca ideológica con el uso de las armas”, afirmó, calificando como una "chantería” la ley de seguridad municipal presentada, al no incorporar el uso de las armas de electrochoque. En esa línea, dijo que si un delincuente llega a morir por el uso de esta arma "es parte de la causa” porque “si una persona quiere delinquir sabe que arriesga su vida”. En el caso de Carabineros, Ossandón instó a que exista un "apoyo político que venga de arriba” para que no reciban sanciones al ocupar sus pistolas de servicio. "¿Por qué las policías no disparan a pesar de que tenemos la Ley Naín-Retamal? Porque terminan todos procesados", acusó. Revisa en el video la entrevista completa.