El sorprendente registro de dos crías de puma captados en la Patagonia chilena

El posteo de @jcmonttisch señala que mientras volvía de explorar el lecho del Río las Chinas, se encontró de frente con una puma que observaba tranquilamente desde una gran piedra.

Todo indicaba que la felina estaba lactando, y que tenía cachorros, aunque no se sabía cuántos, ya que “aún no los había divisado”.

En su recorrido por la Sierra Contreras, monitoreando y documentando, @jcmonttisch cuenta que decidió colocar una cámara dirigida hacia a “la piedra plana”.

El explorador en su historia advierte que “¡Nos llevamos una gran sorpresa al descubrir que la puma tiene 2 cachorros!”.

En la descripción del posteo, además asegura que “los cachorros se ven muy sanos, con actitudes de acecho, olfateo y gran agilidad”.

@jcmonttisch señala que actualmente se está realizando un gran trabajo junto a @awasipatagonia en su reciente creación de una reserva en la zona, “donde se protegieron cerca de 3.100 hectáreas”, lo que complementa la protección de los corredores biológicos entre Torres del Paine, Río las Chinas y la Sierra Contreras con el Cerro Guido. Finaliza su publicación en Instagram.