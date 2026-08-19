Graban una extraña y pocas veces vista especie de Felino silvestre

Este gato silvestre, originario de Asia Central, es ligeramente más grande que los gatos domésticos, su cuerpo extendido mide aproximadamente 60 centímetros de longitud, tiene una cola de 25 centímetros y pesa cerca de de 3,5 kilos.

El animal fue registrado con la cámara del explorador de naturaleza, Majid Batebi, quien compartió las imágenes que son muy “poco habituales”, grabadas en Nava, Larijan, en la provincia iraní de Mazandarán.

Irán marca el límite occidental del área de distribución de este “tímido y reservado” felino silvestre.

La mayoría de los avistamientos se han registrado al noreste de Asia, área de distribución natural de esta especie.