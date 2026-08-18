Integrante de la comisión para reformular el empleo público insta a un “amplio consenso” de propuestas
En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', el economista y exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, delineó los primeros bordes de la instancia dada a conocer el lunes por el gobierno y que busca modernizar el empleo público. Revisa en el video por qué, según el experto, es imperativo que exista un acuerdo con los funcionarios públicos para el éxito de una eventual reforma al sector.
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