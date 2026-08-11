Quiroz anuncia revisión al estatuto administrativo: ¿qué implica para los funcionarios públicos?
En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales, Rodrigo Espinoza, analizó qué hay detrás de la comisión anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que revisará las normas laborales de los trabajadores del Estado. ¿Por qué el experto considera que hay "rigideces" del sector público que "hay que discutir"?, ¿qué razones existen para que "una reforma a la burocracia" pueda abrir un flanco al gobierno?
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