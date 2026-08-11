Iniciativa gratuita: Especialistas digitales capacitan a las Pymes para vender más y mejorar sus procesos

¿Cómo puede la tecnología ayudar a un pequeño negocio a vender más, mejorar sus procesos y ser más competitivo? Esa es una de las preguntas que busca responder el Desafío Nacional MiPymes Digital, iniciativa impulsada por AIEP y desarrollada junto a Fondo 55+, la Red de Centros SERCOTEC, Causa Lab y HUB Santiago.

El programa, 100% gratuito y abierto a emprendedores y MiPymes de todos los rubros y regiones del país, entregará capacitación en herramientas digitales, mentorías especializadas y la posibilidad de acceder a $1.000.000 de financiamiento para implementar un plan de transformación digital.

La iniciativa considera un recorrido de cinco etapas, que comienza con una evaluación de las capacidades digitales de los participantes y continúa con formación en marketing y ventas digitales, procesos y operaciones, datos e inteligencia de negocios, y liderazgo y cultura digital. Posteriormente, los emprendedores accederán a mentorías y presentarán sus propuestas ante un jurado especializado en un Pitch Day, donde se definirán los proyectos que accederán al financiamiento.

El desafío busca, además, reducir las brechas de acceso a la tecnología, con un foco especial en emprendimientos liderados por personas mayores de 55 años, promoviendo una transformación digital inclusiva e intergeneracional.

Pueden postular emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas con actividad económica vigente en Chile. Los interesados deben comprometer la participación de al menos una persona responsable del negocio durante las distintas etapas del programa.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 19 de agosto de 2026. Para conocer las bases y realizar consultas, los interesados deben escribir a desafiomipyme@aiep.cl o revisar la información disponible en el portal de AIEP.