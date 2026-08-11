Desde la Redacción: entrevista a Luis Cordero, exministro de Seguridad
En el programa de streaming de La Tercera el exministro de Seguridad, Luis Cordero, consideró "innecesaria" la reforma constitucional sobre seguridad pública: "Es uno de los derechos fundamentales que tiene la Constitución (...) entonces no es cierto que para el sistema institucional uno requiere esa reforma". El exsecretario de Estado planteó que en seguridad lo relevante está en la gestión más que en "reabrir un debate constitucional". "Lo genuinamente importante hoy día está en la implementación de muchas leyes que se adoptaron", dijo. Sobre la propuesta del nuevo estado de excepción, Cordero sostuvo que es “innecesaria y peligrosa”, afirmando que "la forma de intervenir los barrios críticos supone un entrenamiento muy específico en función policial y la función policial es completamente distinta (...) en las Fuerzas Armadas que en las policías".
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