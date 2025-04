JUANES lanza su primer sencillo de su próximo álbum “Una noche contigo”

ESCUCHA “UNA NOCHE CONTIGO” AQUÍ

La superestrella colombiana del Rock/Pop JUANES lanza hoy «Una Noche Contigo», el primer single de adelanto de su próximo y esperado duodécimo álbum. Mientras que el álbum «VIDA COTIDIANA» de 2023 del icónico músico, elogiado por la crítica y ganador de múltiples premios, reflejaba su trabajo más introspectivo (examinando la evolución de las perspectivas adultas durante los tiempos grises u oscuros), «Una Noche Contigo» señala rápidamente un nuevo ciclo creativo más brillante que encuentra a JUANES continuando la evolución de su sonido, mientras vuelve de nuevo a su enfoque lírico sincero sobre la forma en que muchas facetas del amor son la fuerza motriz de nuestra vida.

Es el caso del primer single de hoy; JUANES nos ofrece una serenata clásica sobre la búsqueda del amor de toda la vida en un momento inesperado, pero con influencias musicales tomadas de uno de los más grandes cantantes de soul R&B del mundo, de la banda de rock más legendaria de todas y de una generación de baladistas mexicanos icónicos.

“En 1962, Otis Redding lanzó una canción llamada These Arms of Mine. Yo aún no había nacido, pero Sebastián Krys me puso la grabación y me inspiré de inmediato. Luego vino una sesión de composición con Edgar Barrera, y algo de edición lírica con Julio Reyes, hasta que finalmente nos metimos en el estudio para producirla con Nico Cotton. El resultado es “Una Noche Contigo”, un sonido completamente nuevo para mí, que se siente como un equilibrio perfecto. Es algo fresco para mi música, pero a la vez evoca esas vibraciones vintage y románticas que tanto me gustan, algo que siempre he encontrado en José José, Juan Gabriel y The Beatles, y que me ha inspirado profundamente.”

JUANES se presentó en el Auditorio Nacional de México hace dos semanas en un concierto con entradas agotadas, fue un momento mágico cuando deleitó al público capitalino con un inesperado estreno en vivo de “Una Noche Contigo” en el mismo escenario en el que Juan Gabriel y José José realizaron cientos de presentaciones. "JUANES cautivó a 10,000 fans en el Auditorio Nacional con sus éxitos, un estreno especial y una anécdota con José José. ... fue ovacionado por el público, que coreó constantemente su nombre por todo el recinto... Dijo: ‘Me inspiré en esas baladas gigantes de este país... y quiero preguntarles si alguna vez se han enamorado de un desconocido, porque hay amores que, aunque sólo los conozcas un día, duran toda la vida. Eso sólo lo decide el destino, porque el amor es un misterio”.

Esta nueva canción de JUANES «Una Noche Contigo», producida con el argentino Nico Cotton (Natalia Lafourcade, Morat, Ca7riel, Fito Paéz) seguramente será abrazado por los fans, junto con muchas de sus icónicas baladas. JUANES contó con el talento del destacado joven director de videos colombo-americano STILLZ (Ganador del León de Cannes, quien ha trabajado para Bad Bunny, Rosalía, Omar Apollo, entre otros) para crear un vídeo de ensueño con reconocimiento facial que se recuerda al instante y que, al volver a la realidad, se pregunta por aquellos a los que no vemos justo delante de nosotros. Un personaje que fue elegido para representar ese amor en el que todos se pueden ver reflejados. Los personajes del vídeo también son la base de la portada del single, diseñada y creada por el propio JUANES.