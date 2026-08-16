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    Money Talks | La odisea de Gabriela Reutter por llegar a los Juegos Olímpicos

    Conversamos con Gabriela Reutter, destacada equitadora nacional, que se está preparando en Estados Unidos para convertirse en la primera chilena que compita en los Juegos Olímpicos desde 1972. Su historia se cuenta en el documental “On the Fringe”, que da cuenta de lo competitivo de la equitación y de las enormes barreras económicas que hay que enfrentar para ser un deportista de elite.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:VideopodcastMoney TalksEquitaciónDeportesGabriela ReutterEE.UU.JJ.OO.Juegos Olímpicos

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