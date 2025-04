Rector de la Universidad Católica: “La cancelación es verdaderamente una enfermedad en las universidades”

Hace un mes Juan Carlos de la Llera (63) asumió como rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, misma casa de estudio de la que se tituló como ingeniero civil y donde luego se desempeñó como académico y decano.

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, y entrevistado por Consuelo Saavedra, el también doctorado de la Universidad de California da a conocer sus lineamientos como nuevo líder de la casa de estudios y aborda también debates contingentes, como el uso de la Inteligencia Artificial (IA), la que dice ocupar “hace muchísimos años”, incluyendo ChatGPT, que califica como una “herramienta extraordinaria”.

Para De la Llera, las universidades deben “adaptarse” para utilizar la IA “de la mejor manera”. De hecho, uno de los anuncios en su discurso inaugural fue la creación de una vicerrectoría que se denominará ‘Iniciativa de Innovación Digital, Datos y Tecnología’.

La FEUC adhirió al ‘Día que está por nacer’, provocando reacciones duras por parte de otros movimientos de la Universidad. ¿Cuál es la posición de la rectoría?

Si uno piensa que, desde la cúpula, puede movilizar a la Universidad o a un grupo de estudiantes, se equivoca. Una FEUC tiene que estar al servicio de los centros de estudiantes, de las distintas facultades. Discutir los temas con profundidad, como se tienen que discutir. Dicho eso, el espacio que hay para la cancelación tiene que ser cero, tolerancia absolutamente cero. La cancelación es verdaderamente una enfermedad en las universidades y en muchas partes del mundo, que ha causado la salida de rectores y rectoras de grandes universidades por la intolerancia. Si eso sigue entrando en las universidades el proyecto educativo está destruido, se va a acabar. Por lo tanto, le planteé a la FEUC que más que empezar en esta especie de disputa, establezcamos primero una gran y profunda conversación sobre el tema de la cancelación en la Universidad Católica.

¿Qué significa la cancelación?

Creo que es clarísimo. Si un grupo de estudiantes manifiesta la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, no tiene por qué haber otro grupo de estudiantes que lo tape de papeles. Pero hay que ser consciente que también uno tiene que aceptar que hay una proporción no menor de estudiantes o incluso de académicos en la Universidad que perfectamente pueden tener una posición pro aborto y ser capaz de convivir dentro de una Universidad, que tiene clarísimo cuál es su planteamiento sobre estos temas valóricos. Pero no puede pasar que nos entendamos a través de golpes. Para mí la cancelación es eso, es violencia pura. La Universidad es el espacio del uso de la razón.

¿La FEUC debería ser más cuidadosa o está en todo su derecho a adherir a la defensa de la vida del niño que está por nacer?

No solo la FEUC, cualquier grupo de estudiantes, cualquier persona de esta comunidad está en un espacio de seguridad. Las personas pueden manifestar lo que piensan y nadie puede pasar por arriba de ellas por la fuerza, y la fuerza para mí es lo que ocurre con la cancelación. Si un grupo de estudiantes va en defensa de la vida y quiere resaltar eso está en su legítimo derecho. No corresponde que empiecen a taparlos de insultos por redes sociales. También cuando alguien tenga una opinión que sea un disenso de lo que la Universidad Católica piensa sobre temas valóricos, tiene que ser acogida y respetada.

En Estados Unidos se terminó en lo que se conoce como “la cultura woke”, en que se cancela a los profesores. ¿Cómo se logra un equilibrio entre el respeto y lograr una comunidad?

Creo que se ha llegado a un extremo absolutamente ridículo. O sea, si yo he trabajado e investigado toda mi vida un tema y tengo fundamentos racionales para defender una posición, te guste o no te guste, la puedo defender. De eso se trata la Universidad. No puede ser que un académico que defienda una posición sea cancelado. Lo que yo voy a hacer en la Universidad Católica es apoyar con fuerza que no haya ningún espacio para esa intolerancia. No puede haber grupos que defiendan un cierto ideal y si escuchan algo que no les gusta venir con represalias por redes sociales.

¿Cómo ve la respuesta del gobierno de Donald Trump, que está cortando el financiamiento a Harvard, en teoría, para resolver la cultura de la cancelación

Hay distintas formas de enfrentar los problemas y resolverlos, pero no significa que esas formas sean adecuadas o correctas. Estados Unidos le debe a las universidades un porcentaje altísimo de lo que ha sido su desarrollo. Atacar financieramente a las universidades a través de este tipo de mecanismos es delicado y creo que es incorrecto. Hay que buscar una forma distinta de eliminar la incapacidad de las universidades para generar niveles de conversación transversal que permitan tolerantemente recibir opiniones que son distintas, pero estrangularlas a través del financiamiento no es la solución. Es un error.

A propósito de financiamiento de Universidades, ¿qué va a implicar el instrumento de Financiamiento público para la Educación Superior (FES) en la Universidad Católica? Usted ha dicho que con la gratuidad la Universidad ya está con déficit

Hay universidades en Chile a las que la nueva política de financiamiento puede incluso ayudarlas, no es el caso de la Católica. El déficit que tenemos supera los 12 ó 13 mil millones de pesos por temas de gratuidad, se puede profundizar enormemente si no hay copago en los deciles 7, 8 y 9. Es gravísimo. Aquí hay una cantidad de problemas financieros y económicos que son muy grandes y nosotros analizando este proyecto vemos que tiene un impacto grande. Y por eso fue mi solicitud al ministro (de Educación) de generar una mesa de trabajo. Los supuestos que ellos están tomando y los que nosotros tenemos están conduciendo a números que son muy distintos y puede causar un perjuicio que puede ser extraordinariamente grave para la universidad. No puede ser que a través de un sistema de financiamiento deterioremos un proyecto educativo que ha sido emblemático.

¿Cuánto cree que puede avanzar este proyecto?

La intención del gobierno es que avance mucho. Yo creo que es un proyecto que necesita mucha madurez. Tengo la impresión de que si uno se mete en la discusión más de fondo, todavía hay muchísimo tema que hay que resolver antes de que esta ley pueda ser útil al desarrollo del sistema universitario. Tiene cosas positivas, pero puede dañar proyectos educativos de excelencia.

¿Entonces ustedes aspiran que los aranceles se puedan mantener diferenciados?

Creo que la universidad tiene que moverse de un sistema que depende mucho de las matrículas, del pago de los aranceles, hacia uno que se financie de una manera ligeramente distinta. El peso sobre las familias es muy grande. Pero con eso estamos arrastrando todo un sistema de financiamiento en que el Estado quiere jugar un rol muchísimo más fuerte. Yo soy un fiel defensor de la libertad de las universidades. Ya sea por el financiamiento, o por cualquier mecanismo, no se puede coartar los proyectos educativos que son distintos en las distintas universidades. Ahí se comete un error conceptual, que es un poco lo mismo que está pasando en Estados Unidos. En otro plano, con otro nivel de intensidad, pero es un poco lo mismo. Las universidades en Chile hoy se financian un 70% aproximadamente con matrículas. Eso tiene que cambiar, hay un esfuerzo grande que voy a hacer a nivel estratégico para que eso vaya mutando a un modelo distinto de financiamiento.