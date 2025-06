Secretaria general PC rechaza críticas oficialistas al programa de Jara: “Nos parece un debate poco franco”

El programa de gobierno de siete páginas de la abanderada del Partido Comunista, Jeannette Jara, ha sido cuestionado en los últimos días por los demás comandos que competirán en las primarias oficialistas que se celebrarán este domingo.

Además de su corta extensión en comparación a los programas de Carolina Tohá (PPD), Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS), también se han criticado sus propuestas de seguridad y economía.

Por ejemplo, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la timonel del PS, Paulina Vodanovic dijo que en el programa de Jara “hay propuestas que no van en el sentido que sean positivas para el país” y puede “que no sea posible con esas propuestas ganarle a la derecha” en noviembre, agregando: “No creemos en el decrecimiento (económico), no creemos en la autarquía”.

En el programa, también, la diputada frenteamplista Gael Yeomans -jefa de campaña de Winter- acusó que el programa de Jara está “al debe” en seguridad y que “con una propuesta así no le ganamos a la derecha”.

Este jueves la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, salió al paso de estos cuestionamientos y acusó en Desde la Redacción que corresponden a “críticas sesgadas”.

“Asumir que el resumen ejecutivo que uno sube al Servel es la expresión fiel de un programa completo, me parece que al menos es tener una crítica sesgada”, dijo, añadiendo que “si hubiésemos subido un documento de trescientas páginas el problema sería hoy que presentamos un ladrillo, del que estarían buscándose los puntos y las comas para poder criticarlo”.

Sobre el área de seguridad, Figueroa planteó que “nuestra candidata ha sido bastante clara y ha planteado varios puntos en los foros y los debates”.

En esa línea, la ex presidenta de la CUT afirmó que en la recta final de cara a las primarias esperaba “debates más álgidos” pero objetó que “hay ciertos tonos de las críticas que son bastantes sesgados y que no son debates de fondo”.

“Sostener que los temas de seguridad y de crecimiento no son relevantes en nuestro programa, habiéndose planteado persistentemente en nuestra candidatura, nos parece que es un debate poco franco”, cerró.