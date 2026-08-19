Tras pedir a clientas que reubicaran su auto: turba atacó servicentro y deja tres trabajadores heridos

Una violenta agresión fue captada en un servicentro Copec de La Cisterna, que dejó a tres trabajadores lesionados, y uno de ellos con una herida en su pierna.

Según indicó Radio Biobio, todo se originó cuando un grupo de mujeres llegó en un vehículo para cargar bencina, pero habrían posicionado el automóvil con el estanque hacia el lado opuesto.

Por este motivo, el bombero le habría solicitado a la conductora que reacomodara el auto, lo que desató la molestia de las ocupantes y el inicio de una discusión que terminó con las mujeres retirándose del lugar.

Sin embargo, minutos más tarde, volvieron acompañadas por una decena de individuos (aproximadamente) portando armas blancas.

La turba arremetió directamente contra el personal del servicentro, y como resultado, uno de los trabajadores terminó con una herida cortopunzante en la pierna, mientras que sus compañeros sufrieron cortes en las manos y brazos.

Posterior al ataque, Carabineros llegó al lugar de los hechos para revisar las cámaras de seguridad.