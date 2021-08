Los otros chilenos del streaming

La arremetida de las plataformas de streaming generó un efecto dominó. Primero, estrellas que jamás harían televisión empezaron a hacer la fila para protagonizar series costosas y ambiciosas. Luego, cineastas que sólo pensaban en ver su trabajo proyectado en la pantalla grande, de pronto le vieron algo bueno a hacer películas para servicios digitales. No mucho después los guionistas y directores europeos, latinos y asiáticos comenzaron a contar historias para una audiencia internacional a la que jamás sospecharon tendrían acceso.

Ya sea como una causa natural de los cambios de la industria (los más) o como una búsqueda deliberada (los menos), un grupo de artistas chilenos que trabajan detrás de cámara se abren paso en el streaming. Una realidad antes insospechada –trabajar para compañías extranjeras que garantizan estreno simultáneo en decenas de países– hoy es parte de una tendencia al alza entre vestuaristas, animadores y montajistas. Aquí, sus historias.

Frances Cabezas-Miller

Residente en Canadá desde mediados de los 90 –luego de egresar de Periodismo–, la vestuarista chilena ha desarrollado toda su carrera en Toronto, participando en sus primeros años en cintas protagonizadas por Robert De Niro (El enviado del mal, 2004) y Lucy Liu (Cypher, 2002), así como en varios telefilmes.

Ahora está finalizando su participación en su tercer proyecto para un servicio de streaming, Five days at Memorial (Apple TV+), miniserie protagonizada por Vera Farmiga (El conjuro) que cuenta la dramática realidad de un hospital de Nueva Orleans tras la llegada del Huracán Katrina en 2005.

En esa miniserie Cabezas-Miller oficia como compradora de vestuario, labor en la que se ha especializado en los últimos años y que viene de desempeñar en Orphan black, Schitt’s Creek –la última comedia ganadora del Emmy–, Tiny pretty things (Netflix) y la cuarta temporada de The handmaid’s tale (Hulu, en Chile en Paramount+). Desde ese lugar es testigo de cómo la era del streaming ha ido de la mano del incremento de los presupuestos y una factura superior.

“Cada episodio ahora cuesta lo que costaba hace diez años una película entera. La televisión se ha transformado en el nuevo cine en cuanto a lo que es presupuesto”, advierte la profesional, consciente de los acelerados cambios que viven las producciones de este calibre.

No termina de imaginar, admite, cómo habría sido su trayectoria si hubiera intentado una carrera similar en Chile, pese a que las plataformas han multiplicado sus proyectos fuera del inglés. En la industria norteamericana, “hay una estructura que ha sido probada y estudiada, y funciona. Para aprender eso de la nada, hay que pasar por varios golpes”.

Víctor Paredes

Wolfwalkers se erigió como una de las mayores luces de la animación del último año, llegando a los Oscar, los Globos de Oro y los principales premios de la industria. Esa mágica historia sobre dos niñas producida por el estudio irlandés Cartoon Saloon, y estrenada en la plataforma Apple TV+, tuvo a un chileno en su equipo.

El animador Víctor Paredes se sumó a la realización del proyecto a fines de 2018, luego de mudarse a Kilkenny, ciudad que se encuentra a hora y media de Dublín, en la que aún vive. Desde ahí cuenta que trabaja en la primera película de la compañía irlandesa para Netflix, My father’s dragon, de la directora Nora Twomey (The breadwinner).

“Nace de un encargo de ellos, pero en el estilo y guión trata de mantener lo autoral”, dice sobre una cinta en la que está involucrado como supervisor de su departamento, en el que se trabaja con el programa del que es dueño desde diciembre pasado, Moho.

Paredes no se considera un espectador habitual de las plataformas de streaming, pero valora que han ayudado a darle nuevos aires a la animación 2D, la técnica a la que él se dedica y que históricamente ha dado vida a clásicos como Pinocho o El rey león. “Luego de que un momento estuvo en una caída libre, está resurgiendo en gran medida gracias a plataformas como Netflix, que están dispuestas de nuevo a financiar proyectos 2D”, opina.

Y no pierde de vista el alcance de la compañía. “Lo bonito de estar trabajando para Netflix es que yo sé que van a ver la película todos mis primos chicos y los hijos de mis amigas, por la masividad y lo simple que es acceder”, concluye.

Sebastián Sepúlveda

Como suele ocurrir dada su estrecha colaboración, Sebastián Sepúlveda estuvo en Nueva York desde el primer día del rodaje de Lisey’s story, la miniserie de Pablo Larraín basada en la novela de Stephen King, que se estrenó en junio pasado en Apple TV+.

Una experiencia que tuvo algo de nuevo para la dupla: el director de Tony Manero fue productor de su ópera prima, Las niñas Quispe (2013), y él ha sido montajista de casi todos sus filmes desde El club (2015) hasta Spencer (2021), pero nunca habían trabajado juntos ni en una serie ni en un proyecto para una plataforma de streaming.

“La mayor parte de la gente que estaba en ese proyecto provenía del cine. Ese movimiento está sucediendo y yo creo que es bueno para las series y para el cine. Yo aprendí mucho dentro de este proceso que es más largo, seriado”, señala el realizador sobre la producción en la que Julianne More encarna a la viuda de un escritor (Clive Owen).

Formado en escuelas de cine de Francia (La Fémis) y Cuba (San Antonio de los Baños), Sepúlveda tiene sus preferencias en la pantalla grande, donde dice que se le abrieron puertas tras el estreno de Jackie, la película de Larraín sobre Jackie Kennedy. Hoy es representado por agencias en Europa y Estados Unidos, y tiene establecido que se prioricen películas por sobre series.

Aunque antes de Lisey’s story estuvo cerca de abrir una excepción: la serie The OA (Netflix), de los estadounidenses Brit Marling y Zal Batmanglij, que no pudo realizar debido a topes de agenda. “Fue una pena no trabajar con ellos, como creadores son muy interesantes, talentosos, y la serie era muy buena”, indica, junto con agregar que vio The Crown para prepararse antes de hacer Spencer, la versión de Larraín sobre los días en que Lady Di se separó del príncipe Carlos, que se estrena la próxima semana en el Festival de Venecia.

Soledad Salfate

Este año, la montajista de Una mujer fantástica y Gloria Bell acumula dos estrenos en Netflix que se grabaron en México: la película El baile de los 41, nominada a los Premios Ariel, y la serie Somos., creada por el productor James Schamus (Secreto en la montaña) como una especie de “anti Narcos”, protagonizada solo por actores no profesionales.

“Empecé a trabajar con México antes de Una mujer fantástica, supongo que les habrán gustado algunas películas que hice y que se mueven en festivales”, dice la realizadora, quien identifica “una necesidad de contenidos gigantesca”.

Salfate tuvo que viajar hasta las oficinas de Netflix en Ciudad de México, por su labor en la primera etapa de Somos. Ese proyecto también le dio la oportunidad de trabajar con la misma compañía a cargo de la post producción de Roma. “Ellos tienen un camino afinado con las plataformas de streaming, y aprendí mucho sobre cómo se hace para que el proceso no sea difícil”, añade. “Las plataformas dan para mucho, es como ir a un supermercado gigantesco, uno decide lo que va tomando”.

Entre sus siguientes proyectos están la serie de Los Prisioneros (de Movistar y Parox) y, de nuevo en México, la película El comediante, dirigida por Gabriel Nuncio y Rodrigo Guardiola. Hoy dice, “me enfoco hacia cualquier proyecto que me interpele, que me proponga un desafío”.

Felipe Criado

Especializado en vestuario y con orígenes en el teatro, Felipe Criado completa cerca de un año experimentando el vértigo de la industria audiovisual mexicana. Luego de casi una década de trayectoria en Chile (fue parte de Prófugos, Neruda y Una mujer fantástica, y se encargó del codiseño de vestuario en Tarde para morir joven y Ema), se instaló a vivir en México a días de que la pandemia decretara el cierre de fronteras.

Su debut en ese país –demorado hasta agosto por el Covid– fue una participación como asistente de diseño en la primera etapa del rodaje de Dale gas (Netflix), serie de acción creada y dirigida por Alejandro Fernández Almendras, con quien nunca había colaborado en proyectos locales.

Hace unas semanas completó su labor en Ámsterdam, serie de comedia de HBO sobre los vaivenes de una pareja, donde se encargó del diseño en las grabaciones que se realizaron en México. Y entre ambas producción trabajó en una etapa de las filmaciones de Limbo, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, que inicialmente será un estreno de cines.

“No tengo el contraste de cómo era antes (de las plataformas en México) y cómo es ahora. Pero sí se están haciendo muchas cosas. Yo, que no conozco a mucha gente, he logrado sostener bastante bien un flujo de trabajo durante un año”, explica sobre sus últimos meses profesionales.

Antes de emigrar alcanzó a realizar el diseño de vestuario de Nadie sabe que estoy aquí, el primer largometraje chileno de Netflix, y de Distancia de rescate, cinta de la peruana Claudia Llosa que se filmó en el sur a comienzos de 2019 y que debutará en octubre en el mismo servicio de streaming. “Por la dirección, por el arte, por la delicadeza del guión, no sentí que estaba haciendo una película para una plataforma”.

Su interés principal, dice, está menos en las posibilidades que brinda el streaming que en la historia que le presenta cada proyecto. Con ese eje, por el momento, persistirá en su carrera en Ciudad de México. De hecho, desistió de venir a Chile a hacer una nueva cinta. “Después de varias conversaciones, concluí que necesito dar más pasos acá. El guión que leí estaba increíble, pero tenía ofertas laborales en México”, define.