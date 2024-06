Biden reconoce su mal desempeño en el debate y promete seguir en la carrera: “cuando te derriban, te vuelves a levantar”

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció hoy en un mitin en Carolina del Norte su mal desempeño en el debate en el que se enfrentó anoche contra el exmandatario Donald Trump, aunque dio a entender que permanecía en la carrera.

“Sé que no soy un hombre joven, para establecer lo obvio. Bueno, sé que no camino tan fácilmente como antes, no hablo tan bien como antes, no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé. Sé cómo decir la verdad”, dijo el presidente.

“Sé distinguir el bien del mal. Sé cómo hacer este trabajo. Sé cómo hacer que las cosas se hagan. Sé, como millones de estadounidenses, que cuando uno cae, se vuelve a levantar”, añadió.

El presidente estadounidense Joe Biden hace gestos durante un mitin de campaña en Raleigh, Carolina del Norte, EE.UU., el 28 de junio de 2024. Foto: Reuters

“Amigos, les doy mi palabra como Biden: no me presentaría de nuevo como candidato si no creyera con todo mi corazón y alma que puedo hacer este trabajo. Porque, francamente, hay mucho en juego”, indicó.

Sus declaraciones se produjeron en medio de la preocupación al interior del Partido Demócrata de que pueda no solo ganar en los comicios del 8 de noviembre próximo, sino que esté apto para ejercer el cargo.

Pese a ello, miembros de su campaña han insistido en que no va a renunciar y que continuará en la carrera para ser el candidato de su colectividad. De seguir debería enfrentarse en otro debate contra Trump en septiembre.

La vicepresidenta Kamala Harris y el gobernador de California, Gavin Newsom -quien se perfila como uno de los favoritos para reemplazar a Biden como candidato- defendieron al mandatario cuando fueron entrevistados anoche y destacaron el buen desempeño que Biden ha tenido como presidente.

Los demócratas cambiaron las normas de la convención y la única forma de reemplazarlo es que Biden renuncie. La prensa estadounidense indicó que importantes figuras demócratas estaban pensando en ir a la Casa Blanca a pedirle que presente su dimisión.