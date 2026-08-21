SEÑOR DIRECTOR:

Cerca de un millón de personas se encuentran desempleadas en Chile. En este escenario, necesitamos impulsar aquellos sectores que tienen capacidad real para generar empleo, formalidad y oportunidades a lo largo del país.

El turismo es uno de ellos. Actualmente genera cerca de 700 mil puestos de trabajo y estimamos que, si generamos las condiciones adecuadas, podría crear del orden de 100 mil nuevos empleos en los próximos años.

Por eso respaldamos el proyecto de Estatuto Laboral para el Turismo que se discute en el Congreso. Chile necesita una legislación que, junto con proteger a los trabajadores, reconozca las características propias de una actividad que funciona los siete días de la semana, tiene una alta estacionalidad y concentra parte importante de su demanda durante fines de semana y feriados.

La adaptabilidad laboral, con reglas claras y pleno respeto a los derechos de los trabajadores, no significa precarizar el empleo. Por el contrario, puede contribuir a crear más trabajo formal, abrir nuevas oportunidades y construir relaciones laborales que respondan mejor a las necesidades de las personas y de las empresas.

El proyecto mantiene los derechos laborales y la jornada legal, y abre espacios para alcanzar acuerdos que permitan distribuirla de manera más acorde con la realidad de esta industria. Este Estatuto representa, a su vez, una oportunidad para los trabajadores. Una regulación moderna y flexible puede facilitar la incorporación al empleo formal de jóvenes, mujeres, estudiantes y personas que requieren jornadas compatibles con otras responsabilidades, ampliando sus posibilidades de acceder a un trabajo con derechos y protección social.

El desafío es construir una regulación que sea buena para el país. No puede haber una industria turística sostenible y competitiva sin buenos empleos, pero tampoco podemos crear más y mejores empleos si las empresas, especialmente las pymes, no cuentan con condiciones que les permitan crecer y contratar.

Mónica Zalaquett, Fedetur

Alberto Pirola, Hoteleros de Chile

Lorena Arriagada, ACHET

Eduardo Hardessen, Achila

Guillermo Prieto, Achiga

Rodrigo Bustamante, HYST - Torres del Paine