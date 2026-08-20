Hechos y no palabras

Santiago, 13 de Agosto de 2026. Llegada de Reos a la Cárcel Laguna de la Ciudad de Talca,Gran Operativo policial para traslado de reos desde carcel Santiago 1 hacia Talca Jose Robles /Aton Chile

SEÑOR DIRECTOR:

Según recientes encuestas, los anuncios del gobierno en materia de seguridad pública alcanzan una aprobación ciudadana de poco más de un 40%. Sin embargo, el Plan Cancerbero en ejecución alcanza una aprobación del 93%.

Huelgan los comentarios.

Francisco Bartolucci Johnston