Hechos y no palabras
SEÑOR DIRECTOR:
Según recientes encuestas, los anuncios del gobierno en materia de seguridad pública alcanzan una aprobación ciudadana de poco más de un 40%. Sin embargo, el Plan Cancerbero en ejecución alcanza una aprobación del 93%.
Huelgan los comentarios.
Francisco Bartolucci Johnston
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
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