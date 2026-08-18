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    Cartas al Director

    Que lo urgente no tape lo importante

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    Cada vez que el paso Los Libertadores–Cristo Redentor se cierra, la urgencia se vuelve visible: camiones detenidos, viajes suspendidos, mayores costos y una cadena logística esperando a ambos lados de la cordillera. Pero la emergencia no debiera tapar lo importante: qué capacidad permanente están construyendo Chile y Argentina para que su principal corredor terrestre funcione mejor durante todo el año.

    La alta montaña impone condiciones reales de seguridad. Ante un temporal severo, cerrar puede ser la decisión correcta. La pregunta de fondo es otra: cómo anticipar mejor, mantener mejor, coordinar mejor y recuperar antes la conectividad cuando el sistema se interrumpe.

    Esa conversación no puede depender solo de la emergencia de turno. Una concesión binacional para la mantención y gestión de los tramos críticos del corredor —con estándares comunes, responsabilidades claras, tecnología e indicadores verificables de continuidad— es una opción que merece estudiarse con seriedad. No como receta única, sino como parte de una agenda moderna para una infraestructura estratégica compartida.

    Lo urgente recuerda el costo de no actuar. Lo importante es construir ahora, entre Chile y Argentina, una capacidad común para que Los Libertadores–Cristo Redentor funcione mejor, con seguridad y previsibilidad, todo el año.

    Bárbara Kast S.

    Leonardo Andreu H.

    Asociación Paso Los Libertadores–Cristo Redentor

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