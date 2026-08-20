Solidaridad como escudo social

SEÑOR DIRECTOR:

El cambio acelerado de las nuevas tecnologías, expresado a diario en el uso de redes sociales e inteligencia artificial, pone en tensión al ser humano en su sentido más profundo. En este contexto, la autonomía y la independencia parecen primar, mientras las demás personas quedan en un segundo plano. Por ello, la solidaridad como principio rector de la sociedad se vuelve un escudo indispensable para pensar y enfrentar los desafíos de las próximas décadas. La dignidad humana se verá crecientemente tensionada por el reemplazo de nuestra inteligencia, y la ausencia de interacción directa y una reconversión de las funciones humanas crearán aún mayores injusticias y desigualdades, si no se tiene en cuenta la dimensión social del ser humano.

La invitación es a pensar nuevamente en algo tan sencillo como fundamental, como lo es la interdependencia y los destinos comunes, hoy dadas por sentado. La solidaridad, cuya base es la igual dignidad de todos, es el resguardo frente a un avance descontrolado del aislamiento y una tecnología que dificulta entendernos como indispensables en nuestra sociedad. Frente a los nuevos desafíos globales, el legado de San Alberto Hurtado sigue más vigente que nunca y se convierte, una vez más, en indispensable para pensar y delinear el futuro de la humanidad.

Pablo Perelló P. IdeaPaís