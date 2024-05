La Pollería: El mejor pollo a las brasas peruano a domicilio

En Perú, el amor por el pollo a las brasas no tiene comparación. Son el país que más lo consume per cápita en el mundo, y no es casualidad. Las pollerías forman parte de la cultura popular, un espacio donde amigos se reúnen para compartir y familias celebran ocasiones especiales.

El secreto de su éxito está en la elaboración, con pollos macerados durante al menos 12 horas en una receta de adobo secreta de cada pollería, con una mezcla de al menos 10 especias diferentes. Este sabor único e intenso se potencia al cocinarlos en hornos de carbón, regulando la temperatura según la etapa de cocción.

Pero la experiencia no termina ahí. Cada pollo se acompaña de la tradicional “salsita pollera”, una receta única que varía en cada local. Y para los que buscan una opción más informal, La Pollería ofrece irresistibles sánguches de pollo a las brasas, elaborados con el mismo pollo jugoso y sabroso.

