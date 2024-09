Philia Café, café de especialidad y cocina estacional

Se suma a nuestra “Ruta de Cafés” durante el mes de octubre, Philia Café.

Philia Café, con tres sucursales en Santiago y una en Concón, ofrece una experiencia de café que combina elegancia y calidez.

En este espacio, el diseño minimalista se fusiona con una atención al detalle que invita a quedarse, relajarse y disfrutar. Ideal para reuniones, momentos de estudio o simplemente para desconectar, Philia Café destaca por su ambiente acogedor y su compromiso con la calidad.

La oferta incluye desde opciones saludables hasta indulgentes postres, con una selección de cafés de especialidad que completan la experiencia. Su cafetería de especialidad, con baristas expertos y opciones de leches vegetales, ha conquistado los corazones de los amantes del buen café.

Entre las propuestas más destacadas están sus brunchs, que incluyen ingredientes frescos y cuidadosamente seleccionados, perfectos para comenzar el día con energía. Asimismo, su cocina artesanal de elaboración propia con ingredientes de calidad, libres de aditivos y conservantes. Sus postres artesanales son un punto fuerte, combinando tradición con innovación en la repostería.

Gracias a su atmósfera tranquila, es un refugio ideal tanto para trabajar en soledad como para compartir con amigos o familia. Y como socio de Club La Tercera, puedes disfrutar de un 20% de descuento en tu visita, lo que hace de Philia Café un lugar aún más irresistible para tus momentos de café.

Beneficio exclusivo para socios de Club La Tercera:

Philia Café tiene, durante este mes de octubre, un 20% de descuento todos los días para socios de Club La Tercera. Beneficio no aplica para menú ejecutivo y no es acumulable con otras promociones. No aplica en caso de que paguen con amipass, sodexo o similares.

Para disfrutar de este descuento exclusivo, solo debes presentar tu credencial digital de Club La Tercera al momento de pagar y sumergirte en la experiencia de Philia Café.