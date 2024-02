Time Books: Libros infantiles con sentido en inglés y español

Time Books es una empresa chilena que vende y distribuye libros ilustrados y material didáctico, en español e inglés, de alto estándar, cautivantes, lúdicos y desafiantes.

Su principal objetivo es potenciar el conocimiento desde la primera infancia en adelante, fomentando en niños y niñas el amor por la lectura; la conversación sobre valores; la expresión de las emociones; las actitudes relacionadas con el liderazgo; la empatía y el trabajo en equipo; la creatividad y el desarrollo de las habilidades de ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM), para que desde pequeños y hasta grandes logren un desarrollo integral y sean capaces de desenvolverse seguros y valorados, tanto en el lugar de estudios como en la vida. Por eso, ofrecen increíbles libros que buscan transportar a sus lectores a mundos reales y de ficción, repletos de aventuras. Con ejemplares lúdicos e interactivos, para reflexionar y reír, y que fomenten los vínculos entre padres e hijos.

Conoce las novedades

HAPPY TIGER TIGRE FELIZ: Encantadoras ilustraciones y claras instrucciones paso a paso llevan a los pequeños a través de una serie de sencillas posturas de yoga, ¡ahora en bilingüe español-inglés! Happy Tiger invita a los niños pequeños a fingir que son un tigre, moviendo sus cuerpos felinos en posturas de yoga específicas conocidas por aumentar los sentimientos de felicidad. Una colección de cuatro tomos, puedes elegir Niños yoga Osito valiente, Conejito calmado, Perrito feliz y Tigre feliz con instrucciones para llevar a los más pequeños a practicar posturas de yoga imitando a los animales.

OH NO BABÚ: ¿Alguna vez alguien te pidió que no hicieras algo y no lo has escuchado? Oh no, ¡Babú no puede dormir! Se pone en marcha para encontrar una almohada, con la esperanza de que uno de sus amigos de la jungla pueda ayudarlo. Arranca una pluma por aquí y tira un mechón de pelo por allá, ¡pero sus amigos simplemente se enojan! En qué se está equivocando. Y ¿encontrará alguna vez una almohada? Bellamente ilustrado, QED Storytime invita a los niños a disfrutar la lectura y compartir historias. También se incluyen temas de conversación para padres y profesores.

