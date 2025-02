Vive los mejores montajes en el Teatro Mori con un 20% de descuento

“Soy el único que no me conozco”: Prepárate para reírte a carcajadas! Felipe Izquierdo regresa en su aclamada versión de stand up con su característico y desafiante humor. En esta nueva entrega, nos invita a cuestionar la realidad que nos rodea, planteando la sospecha de que todo podría ser parte de un gran complot. Con su afilado ingenio nos sumerge en un mundo donde las expectativas están sobrevaloradas y el humor es la mejor forma de enfrentar la confusión. No te pierdas esta oportunidad de disfrutar de una tarde llena de risas y reflexión con uno de los comediantes más destacados del momento. | Fechas: 2 al 23 de febrero | Horarios: Domingos, 19:30 hrs. | Duración: 60 minutos | Edad recomendada: +15 años | Elenco: Felipe Izquierdo | Entrada general: $15.000