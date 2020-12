Tu falta de querer: la desgarradora historia detrás de la canción más triste de Mon Laferte

“Tengo una canción súper triste”, fue la introducción. En el vídeo, que se puede ver en YouTube, rápidamente se escucha un grito de apoyo como suerte de respuesta, pero Mon Laferte estaba concentrada en lo que iba a decir y cantar. Ahí, con una guitarra en mano, se preparaba para interpretar “Tu falta de querer”, el tema más conocido y coreado de su reinvención musical.

Pero también quería contar algo más: la desgarradora historia detrás del origen de la canción.

"Me pusieron el cuerno", dice Laferte, con una risa nerviosa, pero sigue. "Sí, esto es verdad. Es en serio. Hace como un año. Me dio depresión. Me quise suicidar… ¿cómo se ríen?, ¡pero si es verdad!", afirma ante un público que no sabe cómo reaccionar.

A la historia se le suma un curioso dato sobre la primera vez en que la canción vio la luz. "Yo escribí de cómo me sentía y andaba ahí la melodía como dando vueltas en mi cabeza", dijo en una entrevista con City Lab el año pasado, señalando que estaba junto a un grupo de amigas.

"En este momento depre que tenía, de repente tuve como una luz y le digo a mis amigas: 'Ahora voy a hacer una canción súper buena y que me va a ayudar a que se me quite toda esta tristeza' (…) Me fui a la pieza y grabé en el teléfono la melodía", contó Laferte.

Luego, volvió frente a sus amigas e interpretó el tema en guitarra. Una de ellas la grabó y le preguntó si podía subir la versión a YouTube. Mon Laferte dijo que sí. "Si nadie lo va a ver", fue su reflexión.

"Y empezó a tener más reproducciones que cualquier otro video", contó entre risas, sellando la historia de la canción que le ayudó a sacar el dolor que llevaba y, además, la ayudó a catapultarse en el circuito latinoamericano.