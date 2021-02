Around the world, de Daft Punk: el baile del robot

La idea fue del director francés. Escuchando “Around the world”, Gondry separó los instrumentos grabador por Daft Punk en su cabeza y se dio cuenta de que había muy pocos patrones y muchas formas de repetición. Además, estaba obsesionado con las coreografías por culpa de una novia bailarina. Fue allí, inmerso en la danza, que el francés imaginó un clip musical de coreografías sin primeros planos ni una edición rápida. Entendió que la danza no se trata de expresiones faciales en primer plano sino que de cuerpos en movimiento. Así fue como grabó “Around the world”, cuatro minutos de una original coreografía de cuatro nadadoras, cuatro calaveras, cuatro robots, cuatro momias y cuatro corpóreos que suben y bajan escalas al ritmo de un sencillo que hizo de Homework un álbum de alcance planetario. Como en un disco de vinilo, los personajes representan cada instrumento de la canción, moviéndose de acuerdo a su sonido. Entonces los robots siguen los patrones de la voz,mientras los-atletas-de-cabezas-pequeñas emulan al bajo, las nadadoras bailan con el sintetizador, los esqueletos con las guitarras y las momias con la batería. Así como Daft Punk esquiva la monotonía con pequeñas variaciones en “Around the world”, Gondry hace lo propio con el video gracias a una memorable coreografía diseñada por la bailarina clásica Blanca Li.