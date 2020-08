John Deacon y su fugaz incursión fuera de Queen

La década de los 80 fue una época muy particular para Queen. Colaboraciones con películas (como Flash Gordon y Highlander), además de la incursión en proyectos solistas marcaron esos años. Roger Taylor en 1981 dio el inicio a esta senda con Fun in space. Brian May hizo lo propio con Starfleet project (1983), producción en la que colaboró Eddie Van Halen. Por su parte, Freddie Mercury lanzó Mr. bad guy (1985).

¿Y qué fue del bajista John Deacon?

La historia nos remonta a 1986. Simone de Beauvoir y Jorge Luis Borges fallecían en aquel año, mientras otros como Usain Bolt y Lady Gaga llegaban al mundo. Queen realizaría un concierto doble en Wembley, ambos a estadio lleno, mientras en Latinoamérica Los Prisioneros sacaban su segundo disco, llamado Pateando Piedras, y Soda Stereo lanzaba Signos, su tercer álbum de estudio. En el mundo del cine destacaban películas como La Misión, Highlander, Karate Kid y Top Gun.

En ese mismo año se estrenó en Gran Bretaña Biggles, película que contaba la historia de un joven llamado Jim Ferguson, quien descubre tener un gemelo, pero que vive en una época distinta a la suya: la Primera Guerra Mundial. Él es un piloto inglés de nombre Biggles. Cada vez que este se encuentra en peligro, Jim viaja al pasado para ayudarlo.

La película fue dirigida por John Hough y protagonizada por Neil Dickson. En IMDB tiene una valoración de 5.8 (de un total de 10).

Banda sonora

Uno de los apartados que contó con participaciones estelares fue la banda sonora. Dentro de ella estaban Deep Purple, Mötley Crüe, Queen y Jon Anderson, fundador de Yes, además del trabajo de Stanislas Syrewicz. Además de los anteriormente mencionados, aparecía en los créditos un grupo llamado The Immortals, que tenía en sus integrantes a John Deacon.

El hombre tras canciones como "I want to break free", "Another one bites the dust", "Spread your wings" y "You're my best friend", formó, para un motivo único -según sus palabras-, esta agrupación.

Uno de los integrantes en The Immortals fue Lenny Zakatek, quien participó en The Alan Parsons Project. A él se les sumó Robert Ahwai, amigo y compañero de Deacon en la universidad.

El soundtrack se lanzó en vinilo y casete. The Immortals contribuyó con "No turning back", single que contó con su video promocional respectivo.

Pese a comenzar con la batería, la línea de bajo, que entra apenas comienza el segundo compás, es la que destaca en la canción.

En el videoclip Deacon aparece con un bajo café fabricado por el luthier Roger Giffin (según afirma un artículo en El blog de Queen). Este también lo usó en videoclips de Queen como "Breakthru", "Invisible man" y "Scandal" (todos singles de The Miracle, álbum de 1989).

Tanto él como el resto de la banda aparecen vestidos de aviadores.

El single contó con tres versiones, según afirma el sitio Ultimate Queen: la versión original, Chocks away mix (instrumental versión) y "Joystick mix".

"Picking up sounds"

Sin embargo, este no es el primer trabajo del bajista de Queen fuera de la banda (aunque sí el primero como rostro).

Anteriormente, precisamente en 1983, Deacon y Ahwai escribieron "Picking Up Sounds" para Man Friday & Jive Junior, canción en la que también participaron Scott Gorham (Thin Lizzy), Mick Ralphs (Bad Company), Martin Chambers (The Pretenders) y Simon Kirke (Free).

Deacon y Ahwai también oficiaron como productores de la grabación.