Dazed and Confused: Led Zeppelin entre el plagio y la creación

Veintinueve minutos con dieciocho segundos. Eso dura la interpretación de la canción "Dazed and Confused" que se escucha en el disco en vivo The Song remains the same, que Led Zeppelin editó en 1976. No es casual. Esta pieza fue parte importante del repertorio del cuarteto desde su inclusión en el álbum debut de 1969, pues les permitía lucirse en sus habilidades como instrumentistas.

En rigor, lo que registraron los ingleses es una versión del tema homónimo grabado por el cantautor estadounidense Jake Holmes para su disco The Above Ground Sound of Jake Holmes de 1967. El músico la tocó en su show del 25 de agosto de ese año en el Village Theatre de Nueva York, cuando compartió cartel con una reputada banda inglesa: The Yardbirds. A Jimmy Page, entonces guitarrista de la agrupación, le encantó la canción, por ello la adaptó para la banda, aunque nunca la grabaron de forma oficial. Una versión en directo con el título de "I'm confused" se puede encontrar en el disco Live Yardbirds editado en 1971.

Tras la disolución de los Yardbirds, a fines de 1968, Page formó Led Zeppelin junto a Robert Plant, John Bonham y John Paul Jones. Con ellos volvió a trabajar la composición, pero en esta ocasión crearon una nueva letra y modificaron algunos arreglos, los que se oyen en el primer disco del conjunto. En la grabación destaca el ataque de guitarra con un arco de violín por parte de Page, lo que se convirtió en uno de sus sellos. El efecto también se puede escuchar en "How many more times".

Led Zeppelin

El músico ya usaba el dicho implemento cuando tocaba junto a su anterior banda. La primera vez que lo hizo fue en “Tinker, tailor, soldier, sailor”, una cara B de 1967. Según contó al portal Ultimate guitar, la idea se la propuso el violinista David McCallum, quien integró la orquesta que participó en la grabación de la legendaria “A day in the life” de The Beatles.

Sin embargo, Page no fue el primero en usar el arco de violín en el rock. Un año antes que él, Eddie Phillips de la banda The Creation lo incorporó en los sencillos “Making time” y “Painter man”, los únicos temas de relativo éxito de la agrupación. En el libro Unknown legends of rock n’ roll, de Richie Unterberger, se afirma que el guitarrista de “Stairway to heaven” simplemente le copió la idea a Phillips.

Por su lado, Jack Holmes no se enteró de la existencia de la versión de Zeppelin sino hasta que escuchó el LP y notó que en los créditos se le atribuía la autoría de la composición a Page. Años más tarde tomó cartas en el asunto. "A principios de la década de 1980, les escribí una carta y básicamente dije: 'Entiendo que es un esfuerzo de colaboración, pero creo que deberían al menos darme algo de crédito y cierta remuneración'. Pero nunca me contactaron", contó el autor en una entrevista concedida al sitio Perfect Sound Forever.

En 2010, Holmes decidió demandar al guitarrista inglés por infracción en sus derechos de autor. Sin embargo, dos años después la causa fue desestimada por un acuerdo alcanzado entre las partes, por lo que desde entonces en los créditos se lee “Jimmy Page, inspirada por Jake Holmes”.