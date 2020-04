In the air tonight: ¿Qué esconde la canción más conocida de Phil Collins?

El primer track de Face Value, el álbum debut de Phil Collins, es quizás, su canción más conocida. La incertidumbre que entrega el ritmo de esta canción, cambia repentinamente a los 3 minutos con 16 segundos, cuando el sonido de la batería arremete con un sonido estremecedor.

El disco, compuesto por 12 canciones, fue explicado por Collins en el libro Turn It On Again: Peter Gabriel, Phil Collins, and Genesis (Backbeat Books, 2004) como resultado del divorcio con su primera esposa: "Las letras que escuchas son las que escribí de forma espontánea. Eso me asusta un poco, pero estoy muy orgulloso del hecho de que canté el 99.9% de esas letras de forma espontánea ". Es más, todas las canciones originales eran "mensajes" para su ex-esposa, en un intento por recuperar ese amor perdido.

https://www.youtube.com/watch?v=YkADj0TPrJA

Collins, creó "In the air tonight" a los 28 años, con una atmósfera oscura que a lo largo de los años ha sido malinterpretada, dando paso a un mito en el mundo de la música.

El mito, cuyo origen se desconoce, sitúa la historia en una playa, cuando Collins estaba de vacaciones. El hombre de "You can't hurry love" supuestamente fue testigo de un accidente, en el cual una persona se negó a socorrer a alguien que se estaba ahogando.

Si me dijeras que te estás ahogando

Yo no echaría una mano

He visto tu cara antes que mi amigo

Pero no sé si sabes quién soy

El cantante estaba demasiado lejos para ayudar, pero quedó marcado por la situación, la cual expresó en los versos "Well if you told me you were drowning, I would not lend a hand" (Bueno, si me dices que te estás ahogando, no te daré una mano).

La leyenda provocó con el paso de los años, que se asociara la canción -y el disco- a una interpelación a quien pudo ayudar y no lo hizo, mirándolo a los ojos a través de la portada del disco. Incluso el rapero Eminem la incluyó como parte de su canción "Sam", acercando el mito a las nuevas generaciones:

<em>About that guy who could'a saved that other guy from drownin' </em>

<em>But didn't, then Phil saw it all, then at a show he found him?</em>

<em>Conoces esa canción de Phil Collins, "In the air of the tonight" [sic]</em>

<em> Sobre ese sujeto que pudo salvar a otro sujeto de ahogarse</em>

<em> Pero no lo hizo, luego Phil vio todo, y después lo vio en un show?</em>