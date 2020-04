“Losing my religion”: la canción que cambió el rumbo de R.E.M

Para finales de los 80, la banda liderada por el vocalista Michael Stipe había generado ruido en algunos sectores de Estados Unidos. Con seis discos en sus registros, entre ellos el Murmur, Reckoning o Fables of the Reconstruction, sus canciones aún se movían por circuitos alternativos y cassettes de universitarios. Pero el destino de esta banda de Georgia cambiaría tras el inicio de la nueva década.

"Losing my religion" es el título del primer sencillo del álbum Out of Time, lanzado el 19 de febrero de 1991. El nombre, hace referencia a una frase campesina utilizada para expresar cuando uno está al borde de perder la paciencia. Si bien la composición nace de una mandolina perteneciente a Peter Buck, la letra de Stipe evoca a un amor no correspondido, siendo en palabras del intérprete una canción que puede representar a cualquiera que sufra por amor. Probablemente, el tema con sonido más típico de R.E.M.

Una de las claves del éxito de este single fue el videoclip promocional, siendo esencial en la difusión de este clásico en épocas que MTV era el medio para atrapar a los fanáticos. El vocalista, lector empedernido de la obra de Gabriel García Márquez, inspiró la adaptación de la canción en el cuento "Un señor muy viejo con unas alas enormes", satirizando el concepto occidental de los ángeles. Es más, esa producción dirigida por Tarsem Singh destaca por sus imágenes de santos o deidades hindúes, transmitiendo un ambiente opaco y onírico.

https://www.youtube.com/watch?v=xwtdhWltSIg

"Losing my religion" cambió el destino de grupo, transformándose en la canción más popular en su historia, llegando a posicionarse en la cuarta posición de los Billboard Hot 100.

Además, las nominaciones para R.E.M no se hicieron esperar, cosechando triunfos en los MTV Awards de 1991, ganando el reconocimiento de Mejor Vídeo de Grupo. Su canción traspasó generaciones, contando a la fecha con más de 570 millones de reproducciones en YouTube.