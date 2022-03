“Where the streets have no name”: cuando U2 paró el tráfico por un video

Era el 27 de marzo de 1987. Se esperaba un día soleado variando a parcial en Los Angeles, California. Desde el mediodía la gente se agolpaba en la esquina de la 7th y Main Street, en Los Angeles, pues durante la mañana algunas radios de la ciudad anunciaron que la banda U2 realizaría un concierto en la azotea de la tienda Republic Liquor, emplazada en ese punto de la ciudad.

La idea era aprovechar las imágenes de la presentación para rodar el clip "Where the streets have no name", un single de su exitoso álbum The Joshua Tree, que les dio reconocimiento mundial. Se trataba de un homenaje a la legendaria última actuación de los Beatles en el tejado de Apple, en Saville Road. Bono, el vocalista de la agrupación, nunca renegó de la comparación. "No es la primera vez que tomamos algo de los Beatles", dijo a la prensa según cita el sitio Laist.

El grupo planificó hacer cuatro tomas del tema para así tener suficiente material en caso de que la policía suspendiera el show. Además en la ocasión tocaron las canciones "In God's Country", "Sunday Bloody Sunday", "People Get Ready" -un cover de Curtis Mayfield-, y "Pride (In The Name Of Love)",

Nada había sido dejado al azar. Los técnicos de la banda prepararon el lugar con una semana de anticipación. Reforzaron y emparejaron el techo para evitar accidentes e instalaron un generador eléctrico que les permitiera continuar con el rodaje si les cortaban la toma de corriente a la que conectarían sus equipos. Incluso repararon el cartel del cercano Million Dollar Hotel para que no desentonara cuando apareciera en el tiro de cámara.

El video fue dirigido por Meiert Avis, quien ya había trabajado con la banda -también es irlandés- y con gente como Bruce Springsteen. "Hubo todo tipo de problemas de seguros, logísticos y legales que no nos molestaron porque éramos tan ingenuos y de fuera de la ciudad. Necesitas una medida de estupidez e ignorancia para hacer ese tipo de cosas ... pero tuve la suerte de tener eso en ese momento. No estoy seguro de que haya muchas personas alrededor que tuvieran la misma ingenuidad sin miedo", relató a The Globe and Mail.

Más sobre Meiert Avis

Con 18 grados de temperatura ambiente, los músicos comenzaron a tocar alrededor de las tres de la tarde. Cerca de mil personas se reunieron para ver el espectáculo, por ello al rato llegó la policía y ordenó detener la grabación debido a la congestión de gente, tal como se puede ver en el video ("Estás atrayendo gente aquí desde el Condado de Orange y en todo el maldito lugar" dice un agente). Si bien, en el resultado final pareciera que los de "With or without you" intentaron seguir, en realidad pararon apenas se los ordenaron.

"Si hay algo que la gente odia en Los Ángeles, es que las calles se cierran, y siempre hemos sentido que las bandas deberían cambiar las cosas. Lo logramos porque la policía nos detuvo el rodaje. ¿Estábamos preocupados por ser arrestados? No en ese momento", relató el bajista Adam Clayton según el sitio Diffuser.

"Se suponía que todo sucedería en la hora mágica cuando se ponía el sol", cuenta Avis. "Pero creo que [la policía] se comportó de manera impecable, francamente. No se enojaron, pero estaban totalmente firmes", detalló al medio ya citado. Tal como habían previsto, los oficiales cortaron la energía de los equipos, momento en que usaron el generador que habían dejado en la azotea.

El video ganó un premio Grammy a la mejor interpretación en un video musical. Fue el tercer sencillo del álbum tras "With or without you" y "I Still Haven't Found What I'm Looking For", a los que luego seguirían "In God's Country" y "One Tree Hill". Hoy en el lugar hay un restorán de comida mexicana al que aún llegan turistas para tomarse fotografías.